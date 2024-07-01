Килиан МБАППЕ: «С переломанным носом я стал мишенью»

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал об игре в защитной маске



«Я думаю, что если вы играете со сломанным носом и вам еще не делали операцию, вы — мишень. Но, я знал, на что подписываюсь, когда решил, что не собираюсь ехать домой, что мне не сделают операцию и что я буду играть.



Я могу выдержать удары, я готов отдать все за эту футболку. Если для выхода в четвертьфинал нужно, чтобы мой нос задели, меня это устраивает. Мой нос уже сломан» – сказал Килиан



В матче 1-го тура чемпионата Европы – 2024 Мбаппе столкнулся с защитником сборной Австрии, из-за чего получил перелом носа. Игру против Нидерландов Килиан пропустил, а встречу с Польшей провёл в специальной защитной маске.



В 1/8 финала Евро-2024 подопечные Дидье Дешама встретятся с Бельгией. Игра пройдет 1 июля и начнётся в 19:00 по киевскому времени.