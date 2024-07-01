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  4. Килиан МБАППЕ: «С переломанным носом я стал мишенью»
Чемпионат Европы
01 июля 2024, 19:04 | Обновлено 01 июля 2024, 19:05
181
0

Килиан МБАППЕ: «С переломанным носом я стал мишенью»

Нападающий сборной Франции рассказал об игре в маске

01 июля 2024, 19:04 | Обновлено 01 июля 2024, 19:05
181
0
Килиан МБАППЕ: «С переломанным носом я стал мишенью»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал об игре в защитной маске

«Я думаю, что если вы играете со сломанным носом и вам еще не делали операцию, вы — мишень. Но, я знал, на что подписываюсь, когда решил, что не собираюсь ехать домой, что мне не сделают операцию и что я буду играть.

Я могу выдержать удары, я готов отдать все за эту футболку. Если для выхода в четвертьфинал нужно, чтобы мой нос задели, меня это устраивает. Мой нос уже сломан» – сказал Килиан

В матче 1-го тура чемпионата Европы – 2024 Мбаппе столкнулся с защитником сборной Австрии, из-за чего получил перелом носа. Игру против Нидерландов Килиан пропустил, а встречу с Польшей провёл в специальной защитной маске.

В 1/8 финала Евро-2024 подопечные Дидье Дешама встретятся с Бельгией. Игра пройдет 1 июля и начнётся в 19:00 по киевскому времени.

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сборная Франции по футболу Евро-2024 Килиан Мбаппе перелом носа
Алексей Тиньков Источник: RMC Sport
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