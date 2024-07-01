ОФИЦИАЛЬНО. Интер попрощался с пятью игроками

Миланский «Интер» официально сообщил о завершении сотрудничества с пятью футболистами. Речь идет о голкипере Эмиле Аудеро, защитнике Хуане Куадрадо, хавбеках Деви Классене и Стефано Сенси, а также форварде Алексисе Санчесе.

Последние четверо покинул клуб на правах свободных агентов, а Аудеро возвращается в «Сампдорию» после завершения срока годичной аренды.

Ожидается, что в ближайшее время «Интер» объявит о подписании на правах свободных агентов хавбека «Наполи» Пётра Зелиньски и форварда «Порту» Мехди Тареми.