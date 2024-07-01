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Италия
01 июля 2024, 19:14 |
352
0

ОФИЦИАЛЬНО. Интер попрощался с пятью игроками

Четыре из них покинули клуб свободными агентами

01 июля 2024, 19:14 |
352
0
ОФИЦИАЛЬНО. Интер попрощался с пятью игроками
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Санчес

Миланский «Интер» официально сообщил о завершении сотрудничества с пятью футболистами. Речь идет о голкипере Эмиле Аудеро, защитнике Хуане Куадрадо, хавбеках Деви Классене и Стефано Сенси, а также форварде Алексисе Санчесе.

Последние четверо покинул клуб на правах свободных агентов, а Аудеро возвращается в «Сампдорию» после завершения срока годичной аренды.

Ожидается, что в ближайшее время «Интер» объявит о подписании на правах свободных агентов хавбека «Наполи» Пётра Зелиньски и форварда «Порту» Мехди Тареми.

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Интер Милан свободный агент аренда игрока трансферы трансферы Серии A Дэви Классен Эмиль Аудеро Сампдория Алексис Санчес Стефано Сенси Хуан Куадрадо
Олег Дидух Источник: ФК Интер Милан
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