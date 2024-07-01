Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ​​​​​​​Если уйдет Осимхен. Наполи изучает Довбика как альтернативу Лукаку
Испания
01 июля 2024, 18:42 | Обновлено 01 июля 2024, 18:59
181
0

​​​​​​​Если уйдет Осимхен. Наполи изучает Довбика как альтернативу Лукаку

Артём Довбик лично заинтересовал главного тренера «Наполи»

01 июля 2024, 18:42 | Обновлено 01 июля 2024, 18:59
181
0
​​​​​​​Если уйдет Осимхен. Наполи изучает Довбика как альтернативу Лукаку
Getty Images/Global Images Ukraine. Артём Довбик

Украинский нападающий «Жироны» Артём Довбик может перейти в Наполи. Его рассматривают как альтернативу трансфера Ромелу Лукаку на замену Виктору Осимхену.

Как сообщает издание Il Mattino, главный тренер «Наполи» рассматривает вариант с трансфером Довбика. Ожидается, что летом команду покинет лучший бомбардир команды Виктор Осимхен, и на его место ищут достойную замену. Среди основных кандидатов оказались Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат «Челси», а также Артём, лично заинтересовавший коуча «Наполи» Антонио Конте с своей игрой в прошлом сезоне.

В сезоне 2023/24 31-летний бельгиец Ромелу Лукаку играл за итальянскую «Рому», где сыграл в 47 матчах, за которые забил 21 мяч и отдал 4 ассиста. Трансферная стоимость игрока на портале Transfermarkt равняется €30 млн.

В свою очередь 27-летний украинский нападающий Артём Довбик провёл за «Жирону» 41 матч, в котором совершил 35 результативных действий: 25 голов и 10 ассистов, став лучшим бомбардиром сезона в Ла Лиге. На портале Transfermarkt игрок оценивается в €35 млн.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Интер попрощался с пятью игроками
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал перспективного форварда Барселоны
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отдало трех игроков в аренду
Артем Довбик Наполи Жирона трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Ромелу Лукаку Рома Рим
Алексей Тиньков Источник: Il Mattino
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пушич – о возвращении сборников и игроках, которые едут на Олимпиаду
Футбол | 01 июля 2024, 17:28 0
Пушич – о возвращении сборников и игроках, которые едут на Олимпиаду
Пушич – о возвращении сборников и игроках, которые едут на Олимпиаду

Клуб предварительно отпустит 5 игроков

Челси определился с будущим Мудрика после Евро-2024. Что ждет украинца?
Футбол | 01 июля 2024, 07:50 16
Челси определился с будущим Мудрика после Евро-2024. Что ждет украинца?
Челси определился с будущим Мудрика после Евро-2024. Что ждет украинца?

Лондонцы не планируют продавать вингера

С кем сыграет Аргентина? Определены две пары 1/4 финала Копа Америка 2024
Футбол | 01.07.2024, 05:55
С кем сыграет Аргентина? Определены две пары 1/4 финала Копа Америка 2024
С кем сыграет Аргентина? Определены две пары 1/4 финала Копа Америка 2024
Известно, на каком стадионе Шахтер будет играть домашние матчи УПЛ 2024/25
Футбол | 01.07.2024, 15:08
Известно, на каком стадионе Шахтер будет играть домашние матчи УПЛ 2024/25
Известно, на каком стадионе Шахтер будет играть домашние матчи УПЛ 2024/25
Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала
Футбол | 30.06.2024, 21:38
Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала
Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Беллью рассказал, что Усик будет делать после победы над Фьюри
Беллью рассказал, что Усик будет делать после победы над Фьюри
29.06.2024, 18:06
Бокс
Титулованный европейский клуб нацелился на Бражко после его игры на Евро
Титулованный европейский клуб нацелился на Бражко после его игры на Евро
29.06.2024, 18:20 29
Футбол
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
01.07.2024, 00:23 2
Футбол
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
30.06.2024, 08:14 1
Футбол
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
29.06.2024, 21:36
Футбол
Джонни Нельсон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что побил Усика
Джонни Нельсон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что побил Усика
29.06.2024, 23:47 4
Бокс
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
29.06.2024, 17:00 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем