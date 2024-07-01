​​​​​​​Если уйдет Осимхен. Наполи изучает Довбика как альтернативу Лукаку

Украинский нападающий «Жироны» Артём Довбик может перейти в Наполи. Его рассматривают как альтернативу трансфера Ромелу Лукаку на замену Виктору Осимхену.



Как сообщает издание Il Mattino, главный тренер «Наполи» рассматривает вариант с трансфером Довбика. Ожидается, что летом команду покинет лучший бомбардир команды Виктор Осимхен, и на его место ищут достойную замену. Среди основных кандидатов оказались Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат «Челси», а также Артём, лично заинтересовавший коуча «Наполи» Антонио Конте с своей игрой в прошлом сезоне.



В сезоне 2023/24 31-летний бельгиец Ромелу Лукаку играл за итальянскую «Рому», где сыграл в 47 матчах, за которые забил 21 мяч и отдал 4 ассиста. Трансферная стоимость игрока на портале Transfermarkt равняется €30 млн.



В свою очередь 27-летний украинский нападающий Артём Довбик провёл за «Жирону» 41 матч, в котором совершил 35 результативных действий: 25 голов и 10 ассистов, став лучшим бомбардиром сезона в Ла Лиге. На портале Transfermarkt игрок оценивается в €35 млн.