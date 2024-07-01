Юлия Стародубцева – Алисон ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Уимблдоне
1 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№153 WTA) начнет выступления на Уимблдоне.
В матче первого раунда украинка, которая преодолела квалификацию, сразится с бельгийкой Алисон ван Эйтванк (№254 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №10 после матча Сэвилл – Стернс. Ориентировочное время начала поединка – 16:30 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Чжэн Циньвень (№8 WTA) или Лулу Сан (№123 WTA).
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