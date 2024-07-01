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  4. Юлия Стародубцева – Алисон ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
01 июля 2024, 00:30 |
53
0

Юлия Стародубцева – Алисон ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Уимблдоне

01 июля 2024, 00:30 |
53
0
Юлия Стародубцева – Алисон ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

1 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№153 WTA) начнет выступления на Уимблдоне.

В матче первого раунда украинка, которая преодолела квалификацию, сразится с бельгийкой Алисон ван Эйтванк (№254 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №10 после матча Сэвилл – Стернс. Ориентировочное время начала поединка – 16:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Чжэн Циньвень (№8 WTA) или Лулу Сан (№123 WTA).

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Юлия Стародубцева Алисон ван Эйтванк смотреть онлайн Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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