Юлия Стародубцева – Алисон ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№153 WTA) начнет выступления на Уимблдоне.

В матче первого раунда украинка, которая преодолела квалификацию, сразится с бельгийкой Алисон ван Эйтванк (№254 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №10 после матча Сэвилл – Стернс. Ориентировочное время начала поединка – 16:30 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Чжэн Циньвень (№8 WTA) или Лулу Сан (№123 WTA).

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