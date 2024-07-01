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Уимблдон
01 июля 2024, 18:16 | Обновлено 01 июля 2024, 18:25
580
0

Муж Свитолиной Монфис одолел 24-ю ракетку на старте Уимблдона-2024

Гаэль в четырех сетах справился с Адрианом Маннарино в 1/64 финала мейджора

01 июля 2024, 18:16 | Обновлено 01 июля 2024, 18:25
580
0
Муж Свитолиной Монфис одолел 24-ю ракетку на старте Уимблдона-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 33), который по совместительству является мужем украинки Элины Свитолиной, успешно стартовал на Уимблдоне-2024.

В 1/64 финала француз в четырех сетах переиграл своего соотечественника Андриана Маннарино (АТР 24) за 2 часа и 56 минут.

Уимблдон-2024. 1/64 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Адриан Маннарино (Франция) [22] – 6:4, 3:6, 7:5, 6:4

Это была 8-я встреча соперников. Монфис выиграл 6-й очный поединок, в частности 4-й подряд.

Отметим, что Маннарино принято считать одним из лучших игроков на траве. На его счету 70 побед на этом покрытии за карьере – 6-й лучший показатель среди действующих теннисистов.

Во 2-м раунде британского мейджора Монфис встретится с именитым Стэном Ваваринкой, который на старте Уимблдона выбил Чарльза Брума (6:3, 7:5, 6:4).

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Адриан Маннарино Гаэль Монфис Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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