Муж Свитолиной Монфис одолел 24-ю ракетку на старте Уимблдона-2024

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 33), который по совместительству является мужем украинки Элины Свитолиной, успешно стартовал на Уимблдоне-2024.

В 1/64 финала француз в четырех сетах переиграл своего соотечественника Андриана Маннарино (АТР 24) за 2 часа и 56 минут.

Уимблдон-2024. 1/64 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Адриан Маннарино (Франция) [22] – 6:4, 3:6, 7:5, 6:4

Это была 8-я встреча соперников. Монфис выиграл 6-й очный поединок, в частности 4-й подряд.

Отметим, что Маннарино принято считать одним из лучших игроков на траве. На его счету 70 побед на этом покрытии за карьере – 6-й лучший показатель среди действующих теннисистов.

Во 2-м раунде британского мейджора Монфис встретится с именитым Стэном Ваваринкой, который на старте Уимблдона выбил Чарльза Брума (6:3, 7:5, 6:4).