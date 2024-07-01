Франция – Бельгия. Мбаппе и Лукаку выйдут в основе
Стали известны стартовые составы команд
Сегодня, 1 июля в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене» состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Бельгией. Начало поединка – в 19:00 по Киеву.
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Стали известны стартовые составы команд на матч:
Франция: Меньян, Тео Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабьо, Канте, Тчуамени, Гризманн, Мбаппе, Тюрам
Бельгия: Кастельс, Теат, Вертонген, Фас, Кастань, Доку, Онана, Карраско, Де Брюйне, Опенда, Лукаку
📋 Start-XI @equipedefrance vs. @BelRedDevils. ℹ#EURO2024 | #FRABEL | #FRA | #BEL pic.twitter.com/bO8gD9I3j8— UEFA EURO 2024 DE (@EURO2024DE) July 1, 2024
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