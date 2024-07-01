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  4. Франция – Бельгия. Мбаппе и Лукаку выйдут в основе
Чемпионат Европы
01 июля 2024, 18:06 |
402
0

Франция – Бельгия. Мбаппе и Лукаку выйдут в основе

Стали известны стартовые составы команд

01 июля 2024, 18:06 |
402
0
Франция – Бельгия. Мбаппе и Лукаку выйдут в основе

Сегодня, 1 июля в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене» состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Бельгией. Начало поединка – в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Франция: Меньян, Тео Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабьо, Канте, Тчуамени, Гризманн, Мбаппе, Тюрам

Бельгия: Кастельс, Теат, Вертонген, Фас, Кастань, Доку, Онана, Карраско, Де Брюйне, Опенда, Лукаку

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Олег Дидух Источник: УЕФА
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