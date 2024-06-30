Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Франция – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Евро
Франция
01.07.2024 19:00 - : -
Бельгия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
30 июня 2024, 19:48 |
352
0

Франция – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 июня в 19:00 матч 1/8 финала Евро-2024

30 июня 2024, 19:48 |
352
0
Франция – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 1 июля в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене» состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Англией. Начало поединка – в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Франции финишировала второй в группе D c 5 очками в активе, Бельгия стала второй в группе Е с 4 баллами. В четвертьфинале победители этого матча сыграют с Португалией или Словенией.

Франция – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ФОТО. Фоден забил Словакии и посвятил гол третьему ребенку, но мяч отменили
Англия – Словакия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Франция – Бельгия
сборная Франции по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Франция - Бельгия смотреть онлайн
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандальный олигарх выделил огромную сумму призовых сборной Грузии
Футбол | 30 июня 2024, 11:47 17
Скандальный олигарх выделил огромную сумму призовых сборной Грузии
Скандальный олигарх выделил огромную сумму призовых сборной Грузии

За победу на чемпионате Европы футболистам обещаны 50 миллионов евро

Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
Футбол | 29 июня 2024, 21:36 0
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 1/8 финала Евро-2024

Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Футбол | 30.06.2024, 08:14
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Трубин отреагировал на новость, что Бенфика не отпустит его на Олимпиаду
Футбол | 30.06.2024, 18:20
Трубин отреагировал на новость, что Бенфика не отпустит его на Олимпиаду
Трубин отреагировал на новость, что Бенфика не отпустит его на Олимпиаду
Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала Евро Англия – Словакия
Футбол | 30.06.2024, 18:05
Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала Евро Англия – Словакия
Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала Евро Англия – Словакия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
29.06.2024, 17:00 9
Футбол
Не Усик, Али или Тайсон. Мейвезер назвал лучшего хевивейтера в истории
Не Усик, Али или Тайсон. Мейвезер назвал лучшего хевивейтера в истории
29.06.2024, 00:13
Бокс
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
30.06.2024, 00:19 15
Футбол
Фьюри и Аль-Шейх обратились к Усику после его отказа от титула IBF
Фьюри и Аль-Шейх обратились к Усику после его отказа от титула IBF
29.06.2024, 08:49 17
Бокс
Грустные рекорды Украины, мощная Испания. Хит-парад группового этапа Евро
Грустные рекорды Украины, мощная Испания. Хит-парад группового этапа Евро
29.06.2024, 09:10 14
Футбол
Кто заменит Днепр-1, обнародован календарь УПЛ, жеребьевка Уимблдона
Кто заменит Днепр-1, обнародован календарь УПЛ, жеребьевка Уимблдона
29.06.2024, 09:05 1
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
30.06.2024, 09:01 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем