В понедельник, 1 июля в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене» состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Англией. Начало поединка – в 19:00 по Киеву.

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Сборная Франции финишировала второй в группе D c 5 очками в активе, Бельгия стала второй в группе Е с 4 баллами. В четвертьфинале победители этого матча сыграют с Португалией или Словенией.

Франция – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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