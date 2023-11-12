Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
Чемпионат Италии
Наполи
12.11.2023 13:30 – FT 0 : 1
Эмполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
12 ноября 2023, 15:32 | Обновлено 12 ноября 2023, 15:46
8917
27

ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи

Второй гол украинца в Серии А

12 ноября 2023, 15:32 | Обновлено 12 ноября 2023, 15:46
8917
27
ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
ФК Эмполи. Виктор Коваленко

Гол Виктора Коваленко принес «Эмполи» сенсационную выездную победу над «Наполи» в 12-м туре Серии А.

Украинский полузащитник остался в запасе своей команды на матч, однако вышел на замену на 71-й минуте вместо Якопо Фаццини. А на первой компенсированной ко второму тайму минуте Виктор роскошным ударом от штанги принес своей команде важную победу, которая позволила «Эмполи» подняться из зоны вылета.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

ВИДЕО ГОЛА КОВАЛЕНКО

Для Коваленко это второй в карьере гол в Серии А. Первый он забил в составе «Специи» 16 октября 2021 года в ворота «Салернитаны».

Серия А. 12-й тур

Наполи – Эмполи – 0:1
Гол: Коваленко 90+1

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Коваленко (Эмполи).
По теме:
Коваленко не лучший. Стали известны оценки игроков за матч Наполи – Эмполи
ВИДЕО. Кривбасс остался вдесятером из-за спорного удаления Бескоровайного
Коваленко стабилен. Украинец – вне старта Эмполи на матч с Наполи
Серия A Наполи Эмполи Виктор Коваленко видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
Футбол | 11 ноября 2023, 20:25 2
ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды

Александр помог «Арсеналу» обыграть «Бернли» в 12-м туре АПЛ

ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
Футбол | 11 ноября 2023, 17:10 33
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте

Украинец забил «Кристал Пэлас»

WhoScored: Миколенко – в топ-10 лучших игроков АПЛ за последние 6 матчей
Футбол | 12.11.2023, 14:54
WhoScored: Миколенко – в топ-10 лучших игроков АПЛ за последние 6 матчей
WhoScored: Миколенко – в топ-10 лучших игроков АПЛ за последние 6 матчей
Забил супермяч и стал лучшим. Какая оценка Зинченко за матч Арсенала в АПЛ?
Футбол | 11.11.2023, 19:55
Забил супермяч и стал лучшим. Какая оценка Зинченко за матч Арсенала в АПЛ?
Забил супермяч и стал лучшим. Какая оценка Зинченко за матч Арсенала в АПЛ?
Украина – Нидерланды – 2:1. Калинина обыграла Рус в матче первых номеров
Теннис | 12.11.2023, 13:39
Украина – Нидерланды – 2:1. Калинина обыграла Рус в матче первых номеров
Украина – Нидерланды – 2:1. Калинина обыграла Рус в матче первых номеров
Комментарии 27
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii Babak
на цьому тижні прям всі українці відмітилися(більшість)
Ответить
+15
Умник
Короче пока у Лунина 0 забитых и Забарного
Ответить
+12
Kovaleff
Что с нашими происходит? Даже Коваленко забил...
Ответить
+12
Показать Скрыть 3 ответа
bossi
Красава.Які гарні вихідні..
Ответить
+8
sahka1981
Ого, молодець! Це його перший гол за цю команду? 
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
Vitason
Молодец,но жаль что это бывает по праздникам и то очень редким, нужно хотя бы в Эмполи быть основным,а то мы уже забыли что этот игрок может быть в сборной!!
Ответить
+5
Roman serhi
Гол топ
Ответить
+4
Octopus
Нифига себе голаццо!
Ответить
+4
Flashback
Видно, наши козаки дуже хочуть до збірної. Тільки Яремчук та Малиновський вже дуже здали(
Ответить
+3
turist86
Браво!  
Це просто якась естафета - АПЛ, Прімера, Серія А!
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Vitason
Хочется верить,что следующий гол мы не будем от него ждать пару лет!!
Ответить
+2
DK02
Раз у рік і звізда стріляє.
Ответить
+1
Kovalchuk
Боже какие были долгие роды
Ответить
+1
AK.228
А гол, як колись динамо 😁
Ответить
+1
Samuel
Ну якщо Мудрик сьогодні не забʼє або хоча б не віддасть асист то вже буде позор)))
Ответить
0
fifa2020
Потрібно його в збірну довикликати, на голову вище він від Сидорчука! 
Ответить
0
Nordenus
Последние два уикенда какие то аномальные для наших футболистов в Европе, такого блин никогда не было, столько голов и ассистов))
Ответить
0
Mishka_Tayson
Той випадок, коли невдала подача обертається у видовищний гол!))
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Лига конференций без динамо
Красава ,он такой похожий забивал дырявым только с другого фланга 
Ответить
-6
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан
Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан
11.11.2023, 06:37 1
Другие виды
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
11.11.2023, 15:45 40
Футбол
Вот это поворот. Зима близко: Шахтеру придется играть еврокубки в январе
Вот это поворот. Зима близко: Шахтеру придется играть еврокубки в январе
11.11.2023, 06:35 108
Футбол
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
11.11.2023, 18:41 35
Футбол
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
11.11.2023, 18:01 12
Футбол
Шакур Стивенсон пояснил отсутствие Усика в его личном рейтинге топ-5
Шакур Стивенсон пояснил отсутствие Усика в его личном рейтинге топ-5
10.11.2023, 21:39
Бокс
Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
11.11.2023, 11:36 25
Футбол
Хасим Рахман объяснил, за счет чего Усик победит Фьюри
Хасим Рахман объяснил, за счет чего Усик победит Фьюри
11.11.2023, 15:34 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем