ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
Второй гол украинца в Серии А
Гол Виктора Коваленко принес «Эмполи» сенсационную выездную победу над «Наполи» в 12-м туре Серии А.
Украинский полузащитник остался в запасе своей команды на матч, однако вышел на замену на 71-й минуте вместо Якопо Фаццини. А на первой компенсированной ко второму тайму минуте Виктор роскошным ударом от штанги принес своей команде важную победу, которая позволила «Эмполи» подняться из зоны вылета.
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Для Коваленко это второй в карьере гол в Серии А. Первый он забил в составе «Специи» 16 октября 2021 года в ворота «Салернитаны».
Серия А. 12-й тур
Наполи – Эмполи – 0:1
Гол: Коваленко 90+1
События матча
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