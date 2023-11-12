ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи

Гол Виктора Коваленко принес «Эмполи» сенсационную выездную победу над «Наполи» в 12-м туре Серии А.

Украинский полузащитник остался в запасе своей команды на матч, однако вышел на замену на 71-й минуте вместо Якопо Фаццини. А на первой компенсированной ко второму тайму минуте Виктор роскошным ударом от штанги принес своей команде важную победу, которая позволила «Эмполи» подняться из зоны вылета.

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ВИДЕО ГОЛА КОВАЛЕНКО

Для Коваленко это второй в карьере гол в Серии А. Первый он забил в составе «Специи» 16 октября 2021 года в ворота «Салернитаны».

Серия А. 12-й тур

Наполи – Эмполи – 0:1

Гол: Коваленко 90+1