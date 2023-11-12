Италия12 ноября 2023, 16:55 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:25
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Виктор КОВАЛЕНКО: «Очень важный гол для меня и моей страны»
Украинский хавбек «Эмполи» – о победе над «Наполи»
12 ноября 2023, 16:55 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:25
889
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Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко в эфире итальянского телевидения прокомментировал свой победный гол в ворота «Наполи» в матче 12-го тура Серии А:
«Это очень важный гол для меня и моей страны, которая была оккупирована более года назад. Мы все бились за то, чтобы привезти очки домой, мы очень сильная и умная команда.
Я не поеду в сборную Украины, но буду первым болельщиком команды. Я очень рад за себя и фанатов».
Напомним, этот гол для Виктора Коваленко стал лишь вторым в его карьере в Серии А.
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Комментарии 5
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Окупація понад рік? Він реально не розуміє, що Крим, Донецьк і Луганськ були окуповані ще ДЕВ'ЯТЬ років тому?
Ці вихідні просто казка якась для наших в іноземних чемпіонатах. Якщо ще й Мудрик заб'є))
Для нього більш важливий.Хоч нагадав за себе.Але приємно все ж таки
Продовжуй так грати і будеш в збірній!
🙏🙏🙏🙏
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