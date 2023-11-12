Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор КОВАЛЕНКО: «Очень важный гол для меня и моей страны»
Чемпионат Италии
Наполи
12.11.2023 13:30 – FT 0 : 1
Эмполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
12 ноября 2023, 16:55 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:25
889
5

Виктор КОВАЛЕНКО: «Очень важный гол для меня и моей страны»

Украинский хавбек «Эмполи» – о победе над «Наполи»

12 ноября 2023, 16:55 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:25
889
5
Виктор КОВАЛЕНКО: «Очень важный гол для меня и моей страны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко в эфире итальянского телевидения прокомментировал свой победный гол в ворота «Наполи» в матче 12-го тура Серии А:

«Это очень важный гол для меня и моей страны, которая была оккупирована более года назад. Мы все бились за то, чтобы привезти очки домой, мы очень сильная и умная команда.

Я не поеду в сборную Украины, но буду первым болельщиком команды. Я очень рад за себя и фанатов».

Напомним, этот гол для Виктора Коваленко стал лишь вторым в его карьере в Серии А.

По теме:
Лацио – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Наполи – Эмполи – 0:1. Победный удар Коваленко. Видео гола и обзор матча
Эффект Коваленко? Наполи обдумывает увольнение главного тренера
Виктор Коваленко Эмполи Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sky Sport Italia
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
Футбол | 11 ноября 2023, 18:41 35
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне

Украинец забил Бернли

ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
Футбол | 11 ноября 2023, 20:25 2
ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды

Александр помог «Арсеналу» обыграть «Бернли» в 12-м туре АПЛ

Гол и удаление в самом начале матча. Динамо победило Кривбасс
Футбол | 12.11.2023, 15:35
Гол и удаление в самом начале матча. Динамо победило Кривбасс
Гол и удаление в самом начале матча. Динамо победило Кривбасс
Экс-арбитр ФИФА: «Красная карточка Бескоровайного справедлива»
Футбол | 12.11.2023, 16:40
Экс-арбитр ФИФА: «Красная карточка Бескоровайного справедлива»
Экс-арбитр ФИФА: «Красная карточка Бескоровайного справедлива»
У кого 9.9 и 10? Названы оценки Лунина и Яремчука за матч Реал – Валенсия
Футбол | 12.11.2023, 00:37
У кого 9.9 и 10? Названы оценки Лунина и Яремчука за матч Реал – Валенсия
У кого 9.9 и 10? Названы оценки Лунина и Яремчука за матч Реал – Валенсия
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
turist86
Окупація понад рік? Він реально не розуміє, що Крим, Донецьк і Луганськ були окуповані ще ДЕВ'ЯТЬ років тому?
Ответить
+3
Вася Пупкин
Ці вихідні просто казка якась для наших в іноземних чемпіонатах. Якщо ще й Мудрик заб'є))
Ответить
+2
avk2307
Для нього більш важливий.Хоч нагадав за себе.Але приємно все ж таки
Ответить
+2
fifa2020
Продовжуй так грати і будеш в збірній! 
Ответить
0
Roman serhi
🙏🙏🙏🙏
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
11.11.2023, 17:10 33
Футбол
ВИДЕО. Андрей – стена, нужен ли Кепа? Лунин сделал 2 сейва за первый тайм
ВИДЕО. Андрей – стена, нужен ли Кепа? Лунин сделал 2 сейва за первый тайм
11.11.2023, 22:59 3
Футбол
Вот это поворот. Зима близко: Шахтеру придется играть еврокубки в январе
Вот это поворот. Зима близко: Шахтеру придется играть еврокубки в январе
11.11.2023, 06:35 108
Футбол
Тренер Жироны: «Мы лидируем с шестью победами на выезде, это мечта!»
Тренер Жироны: «Мы лидируем с шестью победами на выезде, это мечта!»
11.11.2023, 19:13 1
Футбол
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
11.11.2023, 18:01 12
Футбол
Зарю накрыл хаос. Как два авантюрных решения разрушили бронзовую команду
Зарю накрыл хаос. Как два авантюрных решения разрушили бронзовую команду
11.11.2023, 12:25 21
Футбол
Где он был 10 лет? О'Салливан сенсационно проиграл в полуфинале в Китае
Где он был 10 лет? О'Салливан сенсационно проиграл в полуфинале в Китае
12.11.2023, 00:25 5
Снукер
«Я вырос в селе». Усик рассказал, почему его не задевает трешток Фьюри
«Я вырос в селе». Усик рассказал, почему его не задевает трешток Фьюри
11.11.2023, 14:36
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем