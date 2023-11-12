Виктор КОВАЛЕНКО: «Очень важный гол для меня и моей страны»

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко в эфире итальянского телевидения прокомментировал свой победный гол в ворота «Наполи» в матче 12-го тура Серии А:

«Это очень важный гол для меня и моей страны, которая была оккупирована более года назад. Мы все бились за то, чтобы привезти очки домой, мы очень сильная и умная команда.

Я не поеду в сборную Украины, но буду первым болельщиком команды. Я очень рад за себя и фанатов».

Напомним, этот гол для Виктора Коваленко стал лишь вторым в его карьере в Серии А.