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Чемпионат Италии
Наполи
12.11.2023 13:30 – FT 0 : 1
Эмполи
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Италия
12 ноября 2023, 17:10 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:24
1440
1

Наполи – Эмполи – 0:1. Победный удар Коваленко. Видео гола и обзор матча

Украинский хавбек принес своей команде победу

12 ноября 2023, 17:10 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:24
1440
1
Наполи – Эмполи – 0:1. Победный удар Коваленко. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 12 ноября «Эмполи» в матче 12-го тура Серии А на выезде сенсационно обыграл «Наполи» со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 91-й минуте забил украинский полузащитник Виктор Коваленко. Для него это второй в карьере гол в Серии А.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.

Серия А. 12-й тур

Наполи – Эмполи – 0:1
Гол: Коваленко 90+1

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Коваленко (Эмполи).
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Наполи Эмполи Серия A Виктор Коваленко видео голов и обзор чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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roman75zpr
Ну, парень решил не отставать по красивым и важным голам в топ-чемпионатах в это уикенд от своих земляков
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