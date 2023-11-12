Сегодня, 12 ноября «Эмполи» в матче 12-го тура Серии А на выезде сенсационно обыграл «Наполи» со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 91-й минуте забил украинский полузащитник Виктор Коваленко. Для него это второй в карьере гол в Серии А.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.

Серия А. 12-й тур

Наполи – Эмполи – 0:1

Гол: Коваленко 90+1