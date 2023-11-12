Италия12 ноября 2023, 17:10 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:24
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Наполи – Эмполи – 0:1. Победный удар Коваленко. Видео гола и обзор матча
Украинский хавбек принес своей команде победу
12 ноября 2023, 17:10 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:24
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Сегодня, 12 ноября «Эмполи» в матче 12-го тура Серии А на выезде сенсационно обыграл «Наполи» со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 91-й минуте забил украинский полузащитник Виктор Коваленко. Для него это второй в карьере гол в Серии А.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.
Серия А. 12-й тур
Наполи – Эмполи – 0:1
Гол: Коваленко 90+1
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Коваленко (Эмполи).
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