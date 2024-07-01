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Евро
Австрия
02.07.2024 22:00 - : -
Турция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
01 июля 2024, 18:21 |
380
0

Австрия – Турция. 1/8 финала Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Евро-2024 состоится 2 июля в 22:00 по киевскому времени

01 июля 2024, 18:21 |
380
0
Австрия – Турция. 1/8 финала Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 июля в немецком Лейпциге состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции.

Начало матча запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Австрия стала сенсационным триумфатором группы D, набрав шесть очков и опередив Францию и Нидерланды. Турция заняла второе место в группе F, набрав тоже шесть пунктов.

Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с победителем поединка Румыния – Нидерланды.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.

Австрия – Турция. 1/8 финала Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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