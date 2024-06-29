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  4. Севидов назвал украинца, который разочаровал своей игрой на Евро-2024
Чемпионат Европы
29 июня 2024, 16:51 | Обновлено 29 июня 2024, 18:07
2836
18

Севидов назвал украинца, который разочаровал своей игрой на Евро-2024

Экс-тренер высказался о Георгии Судакове

29 июня 2024, 16:51 | Обновлено 29 июня 2024, 18:07
2836
18
Севидов назвал украинца, который разочаровал своей игрой на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший главный тренер харьковского «Металлиста» Александр Севидов высказался об игре полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова на Евро-2024.

«Я вообще не увидел Судакова на этом Евро. Но если бы Ребров не говорил, что Судаков на поле может делать все, если бы Ребров не говорил, что Судаков может обыграть любую команду... если бы не говорили, что он – цель №1 у всех ведущих клубов Европы. Судаков сыграл ниже своих возможностей, и я не понимаю, по каким причинам», – сказал Севидов.

Ранее Заховайло назвал двух футболистов, из-за которых Украина вылетела из Евро.

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сборная Украины по футболу Евро-2024 Александр Севидов Георгий Судаков Шахтер Донецк
Дмитро Олійник Источник: YouTube
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Комментарии 18
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Harun Bakircioğlu
Может, просто нет этих самых возможностей и тогда все станет на свои места. Продвижение футболиста посредством пиара в сми обречен на провал, пиарить футболист должен сам себя на поле.
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+10
Показать Скрыть 4 ответа
i.Serge
Полностью согласен. Судаков - худший в команде на турнире. Большего ожидал от Зинченко, Мудрика и Лунина. Остальные - на своем уровне. Порадовали Сваток, Шапаренко и Миколенко. И, похоже, Яремчук движется в направлении своей бывшей формы и заряженности...
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+9
080808
Ребров казав те, що йому сказали сказати), хазяйви його й Судакова, яким потрібно продати Судакова подорожче. А Судаков сирий - немає в нього фантазії і не буде - досить прямолінійний, та й техніка не на найвищому рівні, не Коваленко,  звичайно, але щось схоже. Ще й привозить періодично, коли біля своєї штрафної строїть із себе плеймейкера. 
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+7
oleko72
мудаков сыграл на своем уровне...не преувеличивайте.
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+5
didora
Отсос ти дурко в квадраті, або ніхера не розбіраєся у футболі. Люди всі пишуть, що той чи інший футболіст зіграв погано (Судаков, Мудрик той же Матвієнко ...) а ти як пень стоїш на своєму. То чого ж збірна вилетіла??? Хто ж по твоєму зіграв не в свою силу???
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+3
mini.f
Довбури-футболісти, дусмають,що якщо вони заплатили журналісту 300 баксів і він написав ,що футболіст - супер, то всі команди, заплющівчи очі кинуться купуватим його, то вони довбури у квадраті...
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+3
Falko
Що той сліпий Севідов розуміє у футболі? Не бачив він. От, вчора Ніколіні сказав, що один тільки Сундаков і тягнув збірну. А Фабріціо Романо ... так ващє.
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+1
OtsoCity
Хвойда суркисів під нікнеймом dibora, винен Ребров та лайно Лунін, ще Шапаренко який п'ять таймів ховався у роздягальні і збірна за нього грала 10 на 11 завжди, на один тайм він вийшов з роздягальні це з словаками 
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-1
OtsoCity
Хвойди суркисів, лайно суркисів (динамо) відпустять у збірну Бражка та Ваната, Шахтар відпустив своїх лідерів Сікана та Криськіва, чи динамо щури смердючі не відпустять?
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-5
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OtsoCity
Трубін був найкращим це всі знають, по оцінкам Судаков, Матвієнко та Мудрик були краще за всіх інших 
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-13
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