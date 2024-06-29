Севидов назвал украинца, который разочаровал своей игрой на Евро-2024

Бывший главный тренер харьковского «Металлиста» Александр Севидов высказался об игре полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова на Евро-2024.

«Я вообще не увидел Судакова на этом Евро. Но если бы Ребров не говорил, что Судаков на поле может делать все, если бы Ребров не говорил, что Судаков может обыграть любую команду... если бы не говорили, что он – цель №1 у всех ведущих клубов Европы. Судаков сыграл ниже своих возможностей, и я не понимаю, по каким причинам», – сказал Севидов.

Ранее Заховайло назвал двух футболистов, из-за которых Украина вылетела из Евро.