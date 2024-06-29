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  4. Не вышел в полуфинал Евро. Лунин не получит от Реала дополнительный отдых
Испания
29 июня 2024, 15:10 |
1489
2

Не вышел в полуфинал Евро. Лунин не получит от Реала дополнительный отдых

Лунин и Модрич поедут с командой в турне по США

29 июня 2024, 15:10 |
1489
2
Не вышел в полуфинал Евро. Лунин не получит от Реала дополнительный отдых
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь Андрей Лунин не получит длительный отдых и еще до середины июля должен прибыть в расположение «Реала», чтобы начать предсезонную подготовку.

Это же касается хорватского хавбека Луки Модрича. Сообщается, что клуб даст дополнительный отдых только тем игрокам, чьи сборные выйдут в полуфинал Евро или Копа Америка.

Наставник Карло Анчелотти ожидает, что Лунин отправится с командой в турне по США, где «Реал» проведет ряд контрольных матчей.

Все еще не решена дальнейшая судьба украинца, который пока не подписал с клубом новый контракт.

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Андрей Лунин Лука Модрич Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
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Комментарии 2
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Alex T
Ну хоть там может погоняют его 
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Palmeiras
Заробітчани
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