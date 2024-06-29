Не вышел в полуфинал Евро. Лунин не получит от Реала дополнительный отдых
Лунин и Модрич поедут с командой в турне по США
Вратарь Андрей Лунин не получит длительный отдых и еще до середины июля должен прибыть в расположение «Реала», чтобы начать предсезонную подготовку.
Это же касается хорватского хавбека Луки Модрича. Сообщается, что клуб даст дополнительный отдых только тем игрокам, чьи сборные выйдут в полуфинал Евро или Копа Америка.
Наставник Карло Анчелотти ожидает, что Лунин отправится с командой в турне по США, где «Реал» проведет ряд контрольных матчей.
Все еще не решена дальнейшая судьба украинца, который пока не подписал с клубом новый контракт.
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