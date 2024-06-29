«Грузия завоевала сердца людей». Игрок Шахтера оценил свою сборную на Евро

Грузинский защитник «Шахтера» Иракли Азаров оценил выступление своей национальной команды на Евро-2024, где команда вышла в 1/8 финала и сыграет с Испанией.

«Я счастлив из-за выступления Грузии на Евро. Вся страна этого ждала. Мы впервые вышли на чемпионат Европы, а футболисты играют душой и сердцем и ради людей. Думаю, команда завоевала сердца многих и заслужила плей-офф. Даже некоторые иностранцы поддерживают нашу команду».

«Очень рад за ребят. Надеялся, что команда выйдет из группы. Гиорги Гочолеишвили? Вчера с ним разговаривал. В команде царит невероятная атмосфера, игроки пишут историю», — сказал Азаров.

Иракли провел за сборную 18 матчей, однако в заявку на Евро не попал.