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  4. «Грузия завоевала сердца людей». Игрок Шахтера оценил свою сборную на Евро
Чемпионат Европы
29 июня 2024, 15:48 |
647
0

«Грузия завоевала сердца людей». Игрок Шахтера оценил свою сборную на Евро

Азаров доволен выступлением команды

29 июня 2024, 15:48 |
647
0
«Грузия завоевала сердца людей». Игрок Шахтера оценил свою сборную на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Иракли Азаров (справа)

Грузинский защитник «Шахтера» Иракли Азаров оценил выступление своей национальной команды на Евро-2024, где команда вышла в 1/8 финала и сыграет с Испанией.

«Я счастлив из-за выступления Грузии на Евро. Вся страна этого ждала. Мы впервые вышли на чемпионат Европы, а футболисты играют душой и сердцем и ради людей. Думаю, команда завоевала сердца многих и заслужила плей-офф. Даже некоторые иностранцы поддерживают нашу команду».

«Очень рад за ребят. Надеялся, что команда выйдет из группы. Гиорги Гочолеишвили? Вчера с ним разговаривал. В команде царит невероятная атмосфера, игроки пишут историю», — сказал Азаров.

Иракли провел за сборную 18 матчей, однако в заявку на Евро не попал.

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Иракли Азаров Шахтер Донецк сборная Грузии по футболу Евро-2024
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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