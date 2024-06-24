Украина. Премьер лига24 июня 2024, 22:13 | Обновлено 24 июня 2024, 22:22
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Албания – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы В на Евро-2024
24 июня 2024, 22:13 | Обновлено 24 июня 2024, 22:22
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В немецком Дюссельдорфе 24 июня в 22:00 проходит матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Албании и Испании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча проходит на стадионе «Меркур Шпиль-Арена». В группе B албанцы и испанцы также играют вместе с Хорватией и Италией.
Евро-2024. 3-й тур
Группа В. Дюссельдорф, 24 июня
Албания – Испания – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Торрес, 13
(новость обновляется)
Албания – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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