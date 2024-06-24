Албания – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В немецком Дюссельдорфе 24 июня в 22:00 проходит матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Албании и Испании.

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Встреча проходит на стадионе «Меркур Шпиль-Арена». В группе B албанцы и испанцы также играют вместе с Хорватией и Италией.

Евро-2024. 3-й тур

Группа В. Дюссельдорф, 24 июня

Албания – Испания – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Торрес, 13

(новость обновляется)

Албания – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция