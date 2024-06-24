Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Албания – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
24 июня 2024, 22:13 | Обновлено 24 июня 2024, 22:22
625
0

Албания – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы В на Евро-2024

24 июня 2024, 22:13 | Обновлено 24 июня 2024, 22:22
625
0
Албания – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Дюссельдорфе 24 июня в 22:00 проходит матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Албании и Испании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Меркур Шпиль-Арена». В группе B албанцы и испанцы также играют вместе с Хорватией и Италией.

Евро-2024. 3-й тур

Группа В. Дюссельдорф, 24 июня

Албания – Испания – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Торрес, 13

(новость обновляется)

Албания – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
ВИДЕО. Испания быстро вышла вперед в матче Евро-2024 против Албании
Под шквалом критики. У Англии будет одна значимая замена в старте
Барнабаш Варга успешно прооперирован после жуткого инцидента на Евро-2024
сборная Албании по футболу сборная Испании по футболу Албания - Испания видео голов и обзор Евро-2024 Ферран Торрес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Матч Шотландии и Венгрии приостановлен из-за травмы футболиста
Футбол | 23 июня 2024, 23:27 1
ФОТО. Матч Шотландии и Венгрии приостановлен из-за травмы футболиста
ФОТО. Матч Шотландии и Венгрии приостановлен из-за травмы футболиста

На 67-й минуте Барнабаш Варга получил серьезную травму, и матч остановлен

Забарный признался, почему отказался играть за сборную Украины на Олимпиаде
Футбол | 23 июня 2024, 23:31 12
Забарный признался, почему отказался играть за сборную Украины на Олимпиаде
Забарный признался, почему отказался играть за сборную Украины на Олимпиаде

Илья не хочет пропускать предсезонную подготовку с «Борнмутом»

Известный комментатор рассказал, как его чуть не мобилизировали ТЦК
Футбол | 24.06.2024, 18:12
Известный комментатор рассказал, как его чуть не мобилизировали ТЦК
Известный комментатор рассказал, как его чуть не мобилизировали ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер вернул бразильского защитника из аренды в Реале
Футбол | 24.06.2024, 19:51
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер вернул бразильского защитника из аренды в Реале
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер вернул бразильского защитника из аренды в Реале
«Джошуа не интересует». Экс-соперник Кличко жаждет боя с Усиком
Бокс | 23.06.2024, 21:34
«Джошуа не интересует». Экс-соперник Кличко жаждет боя с Усиком
«Джошуа не интересует». Экс-соперник Кличко жаждет боя с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
23.06.2024, 20:11 21
Футбол
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
23.06.2024, 18:45 8
Футбол
Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком
Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком
23.06.2024, 07:10 1
Бокс
Бельгия – Румыния – 2:0. Неудачник Лукаку. Видео голов и обзор матча
Бельгия – Румыния – 2:0. Неудачник Лукаку. Видео голов и обзор матча
22.06.2024, 23:59
Футбол
Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро
Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро
23.06.2024, 07:33 3
Футбол
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
24.06.2024, 12:32
Бокс
Бенфика может продать Трубина летом. Названа причина и главный претендент
Бенфика может продать Трубина летом. Названа причина и главный претендент
23.06.2024, 00:17 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем