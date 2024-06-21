Работка для Лоботки

«Покажите мне вашу опорную зону…» – такую ​​фразу услышал, случайно став свидетелем встречи двух известных отечественных тренеров, которые не виделись достаточно долго и обнялись под аккомпанемент этих слов и заливистого смеха. Приветствие вместо «добрый день» прозвучало весьма эффектно и профессионально, чего уж там! Если с подобным предложением (а не с приветствием) обратиться к итальянскому наставнику сборной Словакии Франческо Кальцоне, то ему будет что рассказать. Ведь опорника у словаков обычно играет известный неаполитанец, чемпион Италии (если очень уж хочется, можете, конечно, добавить префикс «экс-», ведь чемпионство «Наполи» датировано не этим сезоном, а прошлым) Станислав Лоботка.

Уроженец Тренчина едва ли не самый нетипичный игрок опорной зоны, которого я знаю. Отнюдь не гренадер (рост, по разным данным, варьирует от 168 до 170 см), однако максимально цепкий и славящийся игровой дисциплиной. Если взглянуть на лоботкову тепловую карту, то можно увидеть, что как в клубе, так и в сборной он крайне редко покидает опорную зону. Ну, разве что, если «Наполи» кровь из носу нужно отыгрываться, он может немалое время провести поближе к штрафной соперников, тяготея к левому флангу. А так – игра строго по позиции, без лишних изысков. Атипичность его частенько определяют тем, что на креатив он работает больше, чем на разрушение. Полагаю, заблуждение по поводу якобы неотработки Лоботки на разрушение замыслов соперников возникает из-за его незаурядного мастерства в области точных передач как коротких, так и дальних. Поэтому невольно несколько в тень идут его разрушительные таланты.

Однако это не свидетельство того, что их нет. И хотя распространенным комментаторским определением «Опорник Опорникович» его не назовешь (такими привыкли называть игроков вроде чемпиона Европы-1996 немца Дитера Айльтса – скалообразного разрушителя, не особо успешного в точности передач), но неуступчивость и какая-то запредельная жажда борьбы обуславливают наличие у Станислава лавров первенства в, так сказать, опорной сфере. В среднем у него 1,6 отбора мяча за игру в серии А, 1,4 – в Лиге чемпионов. И еще достаточно высокий средний показатель перехватов в Лиге чемпионов этого сезона – 1,3.

Getty Images/Global Images Ukraine. Станислав Лоботка

«Лоботка – мотор, приводящий в движение «Наполи» – заголовок Associated Press годичной давности четко выражает квинтэссенцию умений словака. В материале известного информационного агентства говорится, в частности, о пасах Лоботки, которые и разгоняют атаки, и отрезают сразу немало противников. И процент точности передач в исполнении Станислава огромен! Так, в чемпионском сезоне он стал лучшим среди полузащитников всех клубов чемпионатов стран большой пятерки по проценту точности: 94,1%. Опередили его только игроки других амплуа: тогдашние защитники ПСЖ Маркиньос и Серхио Рамос. Цепкость в отборе, отличная физическая форма и ювелирные пасы Лоботки никуда не делись и в этом сезоне. Может, в «Наполи» это было в меньшей степени заметно, ведь без Лучано Спаллетти команда существенно замедлила темп продвижения по турнирным дорогам, однако, на мой взгляд, сам Лоботка хуже не стал (горячие неаполитанские ультрас отнюдь не разочаровались действиями словака). Правильность этого утверждения он доказывает в том числе и в национальной сборной. Точность передач – за 90% во всех турнирах, где Станислав принимает участие: в Лиге чемпионов этого сезона в частности 92%, а в первом матче словаков на Euro-2024 – против бельгийцев – 91,7%. А среднее количество передач за игру в серии А у Лоботки почти достигло гроссмейстерского показателя в 60, в Лиге чемпионов несколько скромнее: 51,6.

Если брать оценки Лоботки на whoscored.com, то заметил, что он, не будучи лучшим на поле в составе своей сборной в игре против бельгийцев, тем не менее, получил оценку выше, чем за подавляющее большинство матчей последнего отрезка сезона в составе «Наполи» (разве что за игру последнего тура против «Лечче» словака отметили чуть более высоким баллом, чем за игру в составе сборной), и больше почти всех игроков сборной Бельгии в той игре (разве что Амаду Онана может похвастать аналогичной оценкой).

У Лоботки – хорошее футбольное образование («Аякс»), немалый опыт игры в чемпионатах разных стран (Дания, Испания, Италия) и в клубах разного калибра, нередко диаметрально не похожих по игровой стилистике, а также исключительное умение впитать в себя лучшее из различных футбольных школ. Тем не менее, с такой болельщицкой страстью, как в Неаполе, Лоботка не сталкивался больше нигде. «Я умру на поле, чтобы сделать этих болельщиков счастливыми», – говорит словак. Слишком громко? Может быть, и так. Однако Лоботка действительно трудится на поле до десятого пота. Да и в сборной выкладывается не меньше, не зная покоя. Но коррелирует ли стремление сделать тифози «Наполи» счастливыми, высказанное в интервью, с мыслями о переходе в «Барселону»? Слухи о вероятности переезда Лоботки в Каталонию распространились весной этого года. В частности, агент игрока Бранислав Юрасек отметил: «Лоботка стремится играть за клуб, который борется за победу в Лиге чемпионов». По мнению Лоботки и его агента, «Барса» является именно таким клубом (так и вижу снисходительные улыбки «реалистов»). Однако после победы словаков над бельгийцами уже на нынешнем Euro Лоботка подчеркнул в разговоре со словацкими акулами пера и микрофона: «Я хорошо чувствую себя в «Наполи». Клуб хочет сберечь меня в своем составе, мне это импонирует. У неаполитанцев отличный менталитет, да и еда там вкусная. Там нет дождя, нет снега, а есть пляжи, солнце и, наконец, скудетто».

Getty Images/Global Images Ukraine. Станислав Лоботка

А что думает Лоботка об украинской сборной? Ну, размышления словака о том, что наш уровень сопоставим с уровнем Бельгии, не буду лишний раз транслировать, сказал бы что-то подобное кто-то из наших после Румынии, то подвергся бы откровенным насмешкам. «Они хорошо владеют мячом, поэтому придется выкладываться на все 100», – так охарактеризовал сборную Украины и косвенно свою роль в предстоящем матче Станислав Лоботка в постбельгийском интервью.

Действительно, если украинское владение снова достигнет 70%-го показателя, то у кого-у кого, а у словацкого опорника работы будет немеряно. Однако заряженные скептицизмом после румынского фиаско украинские болельщики (не хулил нашу сборную только очень-очень ленивый симпатизант-обозреватель, а критики воистину толпятся повсеместно) уже восклицают: «Да разве это работа, так, работка-работенка». Как бы то ни было, настрой у одного из лидеров сборной Словакии на матч с сине-желтыми не будет меньше, чем на бельгийцев. Да и нам пора перестать любоваться оценочными трансферными стоимостями наших игроков на сайте transfermarkt.com и браться именно что за добросовестный труд. Без приложения максимума усилий лишить Лоботку в частности и словаков в целом их козырей будет непросто.

Алексей РЫЖКОВ