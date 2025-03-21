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21 марта 2025, 20:32 | Обновлено 21 марта 2025, 20:35
1668
3

ФОТО. Как отдыхает жена футболиста сборной Украины в Париже

Ангелина Забарная делится красотй столицы Франции

21 марта 2025, 20:32 | Обновлено 21 марта 2025, 20:35
1668
3
ФОТО. Как отдыхает жена футболиста сборной Украины в Париже
Instagram. Ангелина Забарная

Жена центрбека «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, Ангелина Забарная, снова привлекла внимание.

Жена футболиста поделилась роскошной подборкой фотографий из столицы Франции.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Париж ей к лицу, а она – ему. Ангелина не только вдохновляет мужа, но и уверенно заявляет о себе как об успешной бизнесвумен и инфлюенсерке.

«Красавица», «Невероятно», «Ну какие же эстетичные фотографии. А на них ты просто очаровательна», – подписчики в восторге от увиденного.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 3
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olex.mykhailov
Видно що у дівчини є інтелект на відміну від багатьох інших жінок футболістів, які тільки голяка вміють фоткатись)
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+1
Boodya
хоч одна дійсно в гарному місці зробила дійсно гарні фотографії.
Без реклами себе і своєї сраки на однотипних пляжах
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0
didora
Личить Париж всяке таке. А наша рідна Земля (країна) що не личить???
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-1
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