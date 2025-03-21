ФОТО. Как отдыхает жена футболиста сборной Украины в Париже
Ангелина Забарная делится красотй столицы Франции
Жена центрбека «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, Ангелина Забарная, снова привлекла внимание.
Жена футболиста поделилась роскошной подборкой фотографий из столицы Франции.
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Париж ей к лицу, а она – ему. Ангелина не только вдохновляет мужа, но и уверенно заявляет о себе как об успешной бизнесвумен и инфлюенсерке.
«Красавица», «Невероятно», «Ну какие же эстетичные фотографии. А на них ты просто очаровательна», – подписчики в восторге от увиденного.
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