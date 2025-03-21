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  4. Зарплата на уровне Александрии. У Калюжного был вариант в Германии
Украина. Премьер лига
21 марта 2025, 20:50 |
833
1

Зарплата на уровне Александрии. У Калюжного был вариант в Германии

Коноплянка рассказал о варианте с Гертой

21 марта 2025, 20:50 |
833
1
Зарплата на уровне Александрии. У Калюжного был вариант в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка, который сейчас является агентом, рассказал о ситуации своего клиента Ивана Калюжного, имевшего предложение от немецкого клуба.

Ожидается, что хавбек Александрии окажется в Металлисте 1925.

«Металлист 1925? Когда будет официальное сообщение, тогда и будем обсуждать. Было предложение Калюжному от немецкой Герты. Но с зарплатой на уровне Александрии. Но если вы хотели хорошего игрока, то могут клубы из Германии платить деньги нормальные?».

«Мы все доложили игроку, Иван сам решает, что делать. Но они хотят игроков топ-игроков за копейки, чтобы потом продавать за большие деньги, – сказал Коноплянка.

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Иван Калюжный Евгений Коноплянка Металлист 1925 Герта Александрия трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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Kosta
Ну так продали бы за норм деньги и ЗП была бы больше чем сейчас...как ни есть Европа...
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