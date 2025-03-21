Зарплата на уровне Александрии. У Калюжного был вариант в Германии

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка, который сейчас является агентом, рассказал о ситуации своего клиента Ивана Калюжного, имевшего предложение от немецкого клуба.

Ожидается, что хавбек Александрии окажется в Металлисте 1925.

«Металлист 1925? Когда будет официальное сообщение, тогда и будем обсуждать. Было предложение Калюжному от немецкой Герты. Но с зарплатой на уровне Александрии. Но если вы хотели хорошего игрока, то могут клубы из Германии платить деньги нормальные?».

«Мы все доложили игроку, Иван сам решает, что делать. Но они хотят игроков топ-игроков за копейки, чтобы потом продавать за большие деньги, – сказал Коноплянка.