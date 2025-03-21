ФОТО. Футболист Ливерпуля ждёт ребенка. Его девушка – подруга экс-жены
Алексис Макаллистер и его возлюбленная сообщили прекрасные новости
Футболист «Ливерпуля» Алексис Макаллистер и его возлюбленная Айлен Кова ждут первенца.
Раньше она была лучшей подругой его бывшей.
«Любим тебя всем сердцем, малыш», – написали они в соцсетях. Айлен расплакалась, когда увидела тест на беременность.
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Эта новость появилась через два года после разрыва Алексиса с Камилой Майан, с которой он был пять лет.
Ходят слухи, что роман с Айлен начался еще до расставания. Камила обвиняла его в измене и требовала компенсацию.
Макаллистер все отрицает: «Я знаю, как было на самом деле, поэтому спокоен».
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