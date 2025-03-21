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21 марта 2025, 20:15 | Обновлено 21 марта 2025, 20:16
1539
0

ФОТО. Футболист Ливерпуля ждёт ребенка. Его девушка – подруга экс-жены

Алексис Макаллистер и его возлюбленная сообщили прекрасные новости

21 марта 2025, 20:15 | Обновлено 21 марта 2025, 20:16
1539
0
ФОТО. Футболист Ливерпуля ждёт ребенка. Его девушка – подруга экс-жены
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер

Футболист «Ливерпуля» Алексис Макаллистер и его возлюбленная Айлен Кова ждут первенца.

Раньше она была лучшей подругой его бывшей.

«Любим тебя всем сердцем, малыш», – написали они в соцсетях. Айлен расплакалась, когда увидела тест на беременность.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Эта новость появилась через два года после разрыва Алексиса с Камилой Майан, с которой он был пять лет.

Ходят слухи, что роман с Айлен начался еще до расставания. Камила обвиняла его в измене и требовала компенсацию.

Макаллистер все отрицает: «Я знаю, как было на самом деле, поэтому спокоен».

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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