ФОТО. Футболист Ливерпуля ждёт ребенка. Его девушка – подруга экс-жены

Футболист «Ливерпуля» Алексис Макаллистер и его возлюбленная Айлен Кова ждут первенца.

Раньше она была лучшей подругой его бывшей.

«Любим тебя всем сердцем, малыш», – написали они в соцсетях. Айлен расплакалась, когда увидела тест на беременность.

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Эта новость появилась через два года после разрыва Алексиса с Камилой Майан, с которой он был пять лет.

Ходят слухи, что роман с Айлен начался еще до расставания. Камила обвиняла его в измене и требовала компенсацию.

Макаллистер все отрицает: «Я знаю, как было на самом деле, поэтому спокоен».