Александрия за день одержала две победы над комадами Первой лиги

«Александрия» провела сразу два товарищеских матча за день.

Утром подопечные Руслана Ротаня играли против «Эпицентра» из Каменца-Подольского. Матч завершился минимальной победой «александрийцев» 1:0. Единственный гол в матче забил Хуан Безерра.

Более веселым выдался матч с запорожским «Металлургом». Здесь команды забили на двоих пять мячей. Представитель Премьер-лиги победил со счетом 3:2.

За «Александрию» забивали Теди Цара, Андрей Кулаков и Дмитрий Черныш. Голами в составе «Металлурга» отметились Андрей Близниченко (с пенальти) и игрок, находящийся на просмотре.

Товарищеские матчи. 21 марта

Александрия – Эпицентр Каменец-Подольский – 1:0

Гол: Хуан Безерра

Александрия – Металлург Запорожье – 3:2

Голы: Теди Цара, Андрей Кулаков, Дмитрий Черныш – Близниченко (пенальти), игрок на просмотре