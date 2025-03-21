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Товарищеские матчи
Александрия
21.03.2025 11:30 – FT 1 : 0
Эпицентр
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Украина. Премьер лига
21 марта 2025, 19:38 |
155
0

Александрия за день одержала две победы над комадами Первой лиги

Команды с пользой пользуются международной паузой

21 марта 2025, 19:38 |
155
0
Александрия за день одержала две победы над комадами Первой лиги
ФК Александрия

«Александрия» провела сразу два товарищеских матча за день.

Утром подопечные Руслана Ротаня играли против «Эпицентра» из Каменца-Подольского. Матч завершился минимальной победой «александрийцев» 1:0. Единственный гол в матче забил Хуан Безерра.

Более веселым выдался матч с запорожским «Металлургом». Здесь команды забили на двоих пять мячей. Представитель Премьер-лиги победил со счетом 3:2.

За «Александрию» забивали Теди Цара, Андрей Кулаков и Дмитрий Черныш. Голами в составе «Металлурга» отметились Андрей Близниченко (с пенальти) и игрок, находящийся на просмотре.

Товарищеские матчи. 21 марта

Александрия – Эпицентр Каменец-Подольский – 1:0

Гол: Хуан Безерра

Александрия – Металлург Запорожье – 3:2

Голы: Теди Цара, Андрей Кулаков, Дмитрий Черныш – Близниченко (пенальти), игрок на просмотре

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Александрия Эпицентр Каменец-Подольский Металлург Запорожье товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Теди Цара Андрей Кулаков Андрей Близниченко
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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