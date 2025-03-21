Александрия за день одержала две победы над комадами Первой лиги
Команды с пользой пользуются международной паузой
«Александрия» провела сразу два товарищеских матча за день.
Утром подопечные Руслана Ротаня играли против «Эпицентра» из Каменца-Подольского. Матч завершился минимальной победой «александрийцев» 1:0. Единственный гол в матче забил Хуан Безерра.
Более веселым выдался матч с запорожским «Металлургом». Здесь команды забили на двоих пять мячей. Представитель Премьер-лиги победил со счетом 3:2.
За «Александрию» забивали Теди Цара, Андрей Кулаков и Дмитрий Черныш. Голами в составе «Металлурга» отметились Андрей Близниченко (с пенальти) и игрок, находящийся на просмотре.
Товарищеские матчи. 21 марта
Александрия – Эпицентр Каменец-Подольский – 1:0
Гол: Хуан Безерра
Александрия – Металлург Запорожье – 3:2
Голы: Теди Цара, Андрей Кулаков, Дмитрий Черныш – Близниченко (пенальти), игрок на просмотре
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