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  4. Украина в третий раз при Реброве забила 2+ гола в официальных матчах
Лига наций
21 марта 2025, 19:13 |
265
2

Украина в третий раз при Реброве забила 2+ гола в официальных матчах

Желто-синие трижды поразили ворота сборной Бельгии

21 марта 2025, 19:13 |
265
2
Украина в третий раз при Реброве забила 2+ гола в официальных матчах
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины в последней игре забила 3 мяча и увеличила количество побед с двумя или более голами под руководством Сергея Реброва до трех.

20 марта состоялся поединок плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Встреча завершилась победой украинцев со счетом 3:1. Забитыми мячами отметились Лукаку, Гуцуляк, Ванат и Забарный.

До этого поединка желто-синие под руководством Реброва забивали больше двух голов в официальных матчах против Северной Македонии (3:2) и Мальты (3:1).

Вторая встреча между командами состоится 23 марта в Генке.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу статистика Лига наций Украина - Бельгия
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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apepa
А при чём здесь физрук реброфф?? Забивали то игроки!
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Falko
Так із "двома або більше" (2+) чи із "трьома або більше" (3+)? 2+ у Реброва вагон набереться.
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