Украина в третий раз при Реброве забила 2+ гола в официальных матчах
Желто-синие трижды поразили ворота сборной Бельгии
Сборная Украины в последней игре забила 3 мяча и увеличила количество побед с двумя или более голами под руководством Сергея Реброва до трех.
20 марта состоялся поединок плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Встреча завершилась победой украинцев со счетом 3:1. Забитыми мячами отметились Лукаку, Гуцуляк, Ванат и Забарный.
До этого поединка желто-синие под руководством Реброва забивали больше двух голов в официальных матчах против Северной Македонии (3:2) и Мальты (3:1).
Вторая встреча между командами состоится 23 марта в Генке.
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