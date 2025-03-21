Украина в третий раз при Реброве забила 2+ гола в официальных матчах

Сборная Украины в последней игре забила 3 мяча и увеличила количество побед с двумя или более голами под руководством Сергея Реброва до трех.

20 марта состоялся поединок плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Встреча завершилась победой украинцев со счетом 3:1. Забитыми мячами отметились Лукаку, Гуцуляк, Ванат и Забарный.

До этого поединка желто-синие под руководством Реброва забивали больше двух голов в официальных матчах против Северной Македонии (3:2) и Мальты (3:1).

Вторая встреча между командами состоится 23 марта в Генке.