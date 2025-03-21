Тухель назвал стартовый состав Англии на матч отбора к чемпионату мира
Команда Туманного Альбиона в первом туре встретится со сборной Албании
21 марта в 21:45 состоится матч 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
Сборные Англии и Албании проведут игру на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
В группе K также выступают команды Сербии, Латвии и Андорры.
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель выбрал основной состав из 11 футболистов.
Тухель назвал стартовый состав Англии на матч отбора к чемпионату мира 2026
Thomas Tuchel's #ThreeLions! 🦁 pic.twitter.com/92k57ClsXg— England (@England) March 21, 2025
The lineup vs England!— Albanian Football 🇦🇱 (@AlbanianFooty) March 21, 2025
Not expecting much, praying for something!
FORCA CUNA! pic.twitter.com/J17cDpymsW
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор первого поединка плей-офф Лиги наций УЕФА
Нет времени довызвать других футболистов