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Чемпионат мира
21 марта 2025, 20:57 | Обновлено 21 марта 2025, 21:01
400
1

Тухель назвал стартовый состав Англии на матч отбора к чемпионату мира

Команда Туманного Альбиона в первом туре встретится со сборной Албании

21 марта 2025, 20:57 | Обновлено 21 марта 2025, 21:01
400
1
Тухель назвал стартовый состав Англии на матч отбора к чемпионату мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

21 марта в 21:45 состоится матч 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Сборные Англии и Албании проведут игру на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В группе K также выступают команды Сербии, Латвии и Андорры.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель выбрал основной состав из 11 футболистов.

Тухель назвал стартовый состав Англии на матч отбора к чемпионату мира 2026

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ЧМ-2026 по футболу сборная Англии по футболу сборная Албании по футболу Томас Тухель стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Mark4854590
Англія стартує матчем з непростим суперником. Але має брати три очки.
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