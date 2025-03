Тухель назвал стартовый состав Англии на матч отбора к чемпионату мира

21 марта в 21:45 состоится матч 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Сборные Англии и Албании проведут игру на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В группе K также выступают команды Сербии, Латвии и Андорры.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель выбрал основной состав из 11 футболистов.

