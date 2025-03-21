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21 марта 2025, 20:57 | Обновлено 21 марта 2025, 21:21
1428
0

ФОТО. Вот где сейчас живёт семья Евгения Коноплянки. Не в Украине

Семья Коноплянки выбрала спокойную Португалию для жизни

21 марта 2025, 20:57 | Обновлено 21 марта 2025, 21:21
1428
0
ФОТО. Вот где сейчас живёт семья Евгения Коноплянки. Не в Украине
Instagram. Евгений и Виктория Коноплянка

Стало известно, где живут экс-футболист Евгений Коноплянка и его жена Виктория.

Семья Коноплянки живет в Лиссабоне, где их сын делает первые шаги в футболе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Виктория активно делится своей гламурной жизнью в Instagram и путешествует по экзотическим островам.

На этот раз она продемонстрировала свои кулинарные навыки, готовя борщ в белоснежном платье.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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