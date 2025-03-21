Другие новости21 марта 2025, 20:57 | Обновлено 21 марта 2025, 21:21
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ФОТО. Вот где сейчас живёт семья Евгения Коноплянки. Не в Украине
Семья Коноплянки выбрала спокойную Португалию для жизни
21 марта 2025, 20:57 | Обновлено 21 марта 2025, 21:21
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Стало известно, где живут экс-футболист Евгений Коноплянка и его жена Виктория.
Семья Коноплянки живет в Лиссабоне, где их сын делает первые шаги в футболе.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Виктория активно делится своей гламурной жизнью в Instagram и путешествует по экзотическим островам.
На этот раз она продемонстрировала свои кулинарные навыки, готовя борщ в белоснежном платье.
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