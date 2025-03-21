Украина. Премьер лига21 марта 2025, 20:33 | Обновлено 21 марта 2025, 20:45
2254
9
Динамо хотело защитника сборной Украины. Клуб не потянул трансфер
Киевляне не договорились о переходе Сыча
21 марта 2025, 20:33 | Обновлено 21 марта 2025, 20:45
2254
9
Динамо зимой было готово потратиться на подписание правого защитника Руха Алексея Сыча, однако киевляне не договорились с львовским клубом о сумме трансфера.
Рух хотел около трех миллионов евро с бонусами и процент от будущей продажи, а Динамо было готово отдать 2-2,5 миллиона евро, поэтому Сыч в итоге перебрался в Карпаты.
Алексей в нынешнем сезоне провел 21 матч и сделал 4 ассиста, а также выступает в составе сборной Украины.
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Будет играть там Малыш и будет играть не хуже.
Згідно трансфермаркету Карпати заплатили 1 млн Руху за Сича.
Чому вони не продали в Динамо за 2-2,5 млн?
Тупо втратили 1-1,5 млн?
От не вірю що власники Руху лохи повні щоб на рівному місті 1-1,5 млн втратити..