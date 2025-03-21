Динамо хотело защитника сборной Украины. Клуб не потянул трансфер

Динамо зимой было готово потратиться на подписание правого защитника Руха Алексея Сыча, однако киевляне не договорились с львовским клубом о сумме трансфера.

Рух хотел около трех миллионов евро с бонусами и процент от будущей продажи, а Динамо было готово отдать 2-2,5 миллиона евро, поэтому Сыч в итоге перебрался в Карпаты.

Алексей в нынешнем сезоне провел 21 матч и сделал 4 ассиста, а также выступает в составе сборной Украины.