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  4. Динамо хотело защитника сборной Украины. Клуб не потянул трансфер
Украина. Премьер лига
21 марта 2025, 20:33 | Обновлено 21 марта 2025, 20:45
2254
9

Динамо хотело защитника сборной Украины. Клуб не потянул трансфер

Киевляне не договорились о переходе Сыча

21 марта 2025, 20:33 | Обновлено 21 марта 2025, 20:45
2254
9
Динамо хотело защитника сборной Украины. Клуб не потянул трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Сыч

Динамо зимой было готово потратиться на подписание правого защитника Руха Алексея Сыча, однако киевляне не договорились с львовским клубом о сумме трансфера.

Рух хотел около трех миллионов евро с бонусами и процент от будущей продажи, а Динамо было готово отдать 2-2,5 миллиона евро, поэтому Сыч в итоге перебрался в Карпаты.

Алексей в нынешнем сезоне провел 21 матч и сделал 4 ассиста, а также выступает в составе сборной Украины.

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Алексей Сыч Динамо Киев Карпаты Львов Рух Львов трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 9
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Gargantua81
3 млн он не стоит. Тут я с Суркисом согласен.
Будет играть там Малыш и будет играть не хуже.
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+5
Falko
А Карпати заплатили три з бонусами і відсотком від майбутнього продажу?
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+1
avk2307
Цікава дуже інформація від тотаке.
Згідно трансфермаркету Карпати заплатили 1 млн Руху за Сича.
Чому вони не продали в Динамо за 2-2,5 млн? 
Тупо втратили 1-1,5 млн? 
От не вірю що власники Руху лохи повні щоб на рівному місті 1-1,5 млн втратити..
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0
Дырокол
Шубкис сыч, зажал деньги на сыча
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0
Олександр
Суркіс жадібний єврей 
Ответить
-1
Dnonama1
Диряво навіть якогось сича не може потягнути  . Нехай беседіна забирають. Це їх рівень 
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-8
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