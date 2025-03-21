Младен БАРТУЛОВИЧ: «Украина и Хорватия показали классную игру. Я счастлив»

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал победы Украины над Бельгией и Хорватии над Францией в матчах Лиги наций.

– Младен, как оцените победы Хорватии над Францией (2:0) и Украины над Бельгией (3:1) в Лиге наций?

– Я скажу так: Хорватия и Украина показали очень позитивные результаты в первых матчах. Обе сборные показали классную игру. Я очень счастлив от того, что так сыграли обе сборные. Я надеюсь, что обе сборные выиграют противостояния по итогам двух встреч. А Хорватия, если побеждает Францию, то она автоматически попадает в группу с Украиной на отбор чемпионата мира. И это будет очень интересно лично для меня.

– Опытные футболисты доказали, что они еще в отличной форме. Лука Модрич, Матео Ковачич, Андрей Крамарич, Иван Перишич, Анте Будимир показали отличный уровень?

– Конечно, опытные футболисты сборной Хорватии показали очень хороший уровень и очень хорошую игру. Все футболисты опытные. Особенно Перишич выделился и показал классную игру. И в Хорватии опять эйфория после такой прекрасной победы. Но все равно нельзя ни в коем случае расслабляться, потому что команду ждет очень тяжелый выездной матч в Париже, где будет 80 тысяч французских фанатов. Это будет очень тяжелая игра.

– Анте Будимир радует своей результативностью в «Осасуне» и сборной Хорватии. Если бы была возможность, пригласили бы его в луганскую «Зарю» в тандем к Филиппу Будковскому и Владиславу Супряге?

– Я очень рад за Будимира и что он очень удачно выступает в своем клубе и в сборной. А что касается приглашения Анте в «Зарю», я думаю, что любой тренер, если бы имел возможность, то пригласил бы его в свою команду из чемпионата Украины. Также и я, конечно (смеется). Я бы с удовольствием поработал бы с ним. Думаю, Будимир обострил бы конкуренцию в нападении.

– По поводу Украины что еще скажете? В волевом стиле эффектно обыграли Бельгию.

– Я очень рад за Украину. И, в первую очередь, я рад за Реброва. Я всегда считал, что у него есть хорошая команда и хорошие футболисты. Они это показали, особенно во втором тайме. В игре с Бельгией Украина показала классный футбол. Украинцы реализовали свои моменты и заслуженно выиграли, я считаю. У Украины есть хорошие шансы пройти дальше.

– В воротах Украины сыграл экс-вратарь «Зари» Лунин. Хорошее возвращение для Андрея?

– Лунин после длительной паузы опять вернулся в ворота сборной Украины. Я считаю, что это удачное возвращение. Андрей хорошо сыграл в этом матче. Я думаю, это большой плюс для Украины, что есть такой вратарь. И в принципе все голкиперы, которые вызываются в сборную Украины, хорошие.

– Игроки из УПЛ Алексей Гуцуляк и Владислав Ванат забили Бельгии. Они доказали, что УПЛ на самом деле хорошего уровня лига?

– Я считаю, что в УПЛ есть очень хорошие игроки и личности, которые могут решить такие эпизоды, как это сделали Гуцуляк и Ванат в этих ситуациях. Есть много таких игроков. И только радует, что такие игроки в нашем чемпионате есть. Есть большая вероятность, что в ближайшее время они покинут наш чемпионат. Если и дальше, дай Бог, они также будут играть на международной арене, на них будет спрос, я думаю.

– Какие шансы у Украины и Хорватии добиться позитивного результата и в ответных встречах?

– Я считаю, что после первых таких удачных игр у Хорватии и Украины есть большие шансы пройти дальше. Хорватия может пройти в полуфинал плей-офф Лиги наций, а Украина тогда поднимется в Лигу А. Я им только этого желаю и буду очень рад, если они это сделают. Я думаю, что обе сборные и в ответных матчах покажут классный футбол.