Другие новости18 июня 2024, 11:14 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июня
Важные события во всех видах спорта
18 июня 2024, 11:14 |
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Во вторник, 18 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Турция – Грузия
22:00 Португалия – Чехия
ТЕННИС
13:00 Каролин Возняцки – Элизе Мертенс
14:30 Янник Синнер – Таллон Грикспор
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