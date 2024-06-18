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18 июня 2024, 11:14 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июня

Важные события во всех видах спорта

18 июня 2024, 11:14 |
34
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 18 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Турция – Грузия

Favbet 1.74 – 3.85 – 5.07

22:00 Португалия – Чехия

Favbet 1.48 – 4.48 – 7.43

ТЕННИС

13:00 Каролин Возняцки – Элизе Мертенс

Favbet 2.14 – 1.71

14:30 Янник Синнер – Таллон Грикспор

Favbet 1.12 – 6.90

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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июня
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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