ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июня

Во вторник, 18 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Турция – Грузия

1.74 – 3.85 – 5.07

22:00 Португалия – Чехия

1.48 – 4.48 – 7.43

ТЕННИС

13:00 Каролин Возняцки – Элизе Мертенс

2.14 – 1.71

14:30 Янник Синнер – Таллон Грикспор

1.12 – 6.90