СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июня

Во вторник, 25 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Нидерланды – Австрия

2.16 – 3.11 – 4.08

19:00 Франция – Польша

1.28 – 5.98 – 11.51

22:00 Англия – Словения

1.32 – 4.35 – 6.50

22:00 Дания – Сербия

2.38 – 3.37 – 3.19

КИБЕРСПОРТ

18:00 Entropiq – eSuba

1.07 – 7.10