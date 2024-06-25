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25 июня 2024, 01:55 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

25 июня 2024, 01:55 |
10
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 25 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Нидерланды – Австрия

Ggbet 2.16 – 3.11 – 4.08

19:00 Франция – Польша

Ggbet 1.28 – 5.98 – 11.51

22:00 Англия – Словения

Ggbet 1.32 – 4.35 – 6.50

22:00 Дания – Сербия

Ggbet 2.38 – 3.37 – 3.19

КИБЕРСПОРТ

18:00 Entropiq – eSuba

Ggbet 1.07 – 7.10

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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