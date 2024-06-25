Другие новости25 июня 2024, 01:55 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
25 июня 2024, 01:55 |
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Во вторник, 25 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Нидерланды – Австрия
19:00 Франция – Польша
22:00 Англия – Словения
22:00 Дания – Сербия
КИБЕРСПОРТ
18:00 Entropiq – eSuba
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