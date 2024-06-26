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  4. Звезда Ман Сити покинул расположение Англии на Евро. Известна причина
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 19:20 |
605
0

Звезда Ман Сити покинул расположение Англии на Евро. Известна причина

Фил Фоден покинул расположение сборной по семейным причинам 

26 июня 2024, 19:20 |
605
0
Звезда Ман Сити покинул расположение Англии на Евро. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Сборная Англии выиграла группу С с пятью очками в активе на Евро-2024 и обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира.

По информации Daily Mail, перед матчем 1/8 финала Евро расположение сборной Англии покинул звездный вингер «Манчестер Сити» Фил Фоден. Футболист покинул расположение «Трех львов» по семейным причинам – в семье Фила должен родиться третий ребенок, он вернулся в Великобританию.

Когда вернется Фоден в расположение сборной Англии пока не известно. Следующий матч на чемпионате Европы английцы сыграют 30 июня.

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Фил Фоден сборная Англии по футболу Манчестер Сити Евро-2024
Дмитро Олійник Источник: Daily Mail
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