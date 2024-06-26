Киченок/Остапенко – Крейчикова/Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите матч 1/4 финала парного разряда на турнире в Истборне
26 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на травяном турнире WTA 500 в Истборне (Великобритания).
В матче 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против второго сеяного дуэта Барбора Крейчикова / Лаура Зигемунд. Встреча состоится пятым запуском на корте №4. Ориентировочное время начала встречи – 19:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Се Шувэй / Слоан Стивенс – Гарриет Дарт / Мая Ламсден.
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