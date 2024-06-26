Уимблдон26 июня 2024, 19:50 |
617
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Снигур разгромила Завацкую и впервые вышла в финал квалификации Уимблдона
Дарья одолела Катарину в двух сетах во 2-м раунде британского мейджора
26 июня 2024, 19:50 |
617
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26 июня состоялось украинское дерби на кортах Уимблдона.
Дарья Снигур (WTA 131) уверенно переиграла Катарину Завацкую (WTA 200) в двух сетах за 1 час и 8 минут.
Уимблдон-2024. Квалификация
Катарина Завацкая (Украина) – Дарья Снигур (Украина) [24] – 3:6, 1:6
Это была первая встреча соперниц.
Снигур впервые в карьере вышла в финал квалификации британского мейджора.
В решающем поединке отбора Дарья сыграет либо против Зейнеп Сонмез, либо против Полоны Херцог.
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