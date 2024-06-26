Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Снигур разгромила Завацкую и впервые вышла в финал квалификации Уимблдона
Уимблдон
26 июня 2024, 19:50 |
617
1

Снигур разгромила Завацкую и впервые вышла в финал квалификации Уимблдона

Дарья одолела Катарину в двух сетах во 2-м раунде британского мейджора

26 июня 2024, 19:50 |
617
1
Снигур разгромила Завацкую и впервые вышла в финал квалификации Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

26 июня состоялось украинское дерби на кортах Уимблдона.

Дарья Снигур (WTA 131) уверенно переиграла Катарину Завацкую (WTA 200) в двух сетах за 1 час и 8 минут.

Уимблдон-2024. Квалификация

Катарина Завацкая (Украина) – Дарья Снигур (Украина) [24] – 3:6, 1:6

Это была первая встреча соперниц.

Снигур впервые в карьере вышла в финал квалификации британского мейджора.

В решающем поединке отбора Дарья сыграет либо против Зейнеп Сонмез, либо против Полоны Херцог.

По теме:
Юлия Стародубцева – Анастасия Тихонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Катарина Завацкая – Дарья Снигур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Будет украинское дерби. Снигур успешно стартовала в квалификации Уимблдона
Дарья Снигур Катарина Завацкая Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Григорчук возглавил азербайджанский клуб
Футбол | 26 июня 2024, 15:52 12
ОФИЦИАЛЬНО. Григорчук возглавил азербайджанский клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Григорчук возглавил азербайджанский клуб

Украинский тренер будет работать с «Нефтчи»

Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Бокс | 26 июня 2024, 11:35 3
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика

Известный в прошлом боец не согласен со своим соотечественником

Стала известна заявка сборной Украины на матч против Бельгии
Футбол | 26.06.2024, 10:18
Стала известна заявка сборной Украины на матч против Бельгии
Стала известна заявка сборной Украины на матч против Бельгии
Не Судаков и Довбик. В Англии назвали украинца, который должен подорожать
Футбол | 26.06.2024, 00:44
Не Судаков и Довбик. В Англии назвали украинца, который должен подорожать
Не Судаков и Довбик. В Англии назвали украинца, который должен подорожать
Возняцки призналась, что ей повезло в матче со Свитолиной в Бад-Хомбурге
Теннис | 26.06.2024, 11:05
Возняцки призналась, что ей повезло в матче со Свитолиной в Бад-Хомбурге
Возняцки призналась, что ей повезло в матче со Свитолиной в Бад-Хомбурге
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
serhiy
Молодчика !
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони Беллью дал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
Тони Беллью дал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
25.06.2024, 07:01
Бокс
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
26.06.2024, 06:15 29
Бокс
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
25.06.2024, 11:17 3
Футбол
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
25.06.2024, 12:33 11
Футбол
Усик или Хэй? Беллью признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Хэй? Беллью признался, кто нанес ему самый сильный удар
25.06.2024, 00:17
Бокс
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
25.06.2024, 07:29 18
Футбол
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
25.06.2024, 06:23 10
Футбол
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
25.06.2024, 13:10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем