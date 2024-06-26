Снигур разгромила Завацкую и впервые вышла в финал квалификации Уимблдона

26 июня состоялось украинское дерби на кортах Уимблдона.

Дарья Снигур (WTA 131) уверенно переиграла Катарину Завацкую (WTA 200) в двух сетах за 1 час и 8 минут.

Уимблдон-2024. Квалификация

Катарина Завацкая (Украина) – Дарья Снигур (Украина) [24] – 3:6, 1:6

Это была первая встреча соперниц.

Снигур впервые в карьере вышла в финал квалификации британского мейджора.

В решающем поединке отбора Дарья сыграет либо против Зейнеп Сонмез, либо против Полоны Херцог.