​26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте проходит матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На старте турнира Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а затем одержала волевую победу над Словакией (2:1).

По данным УАФ, на трибунах «Арена Штутгарт» аншлаг – 54 тысячи зрителей, среди которых украинскую команду поддерживают 11147, а бельгийскую – 10509.

ФОТО, На трибунах сборную Украину поддерживают много болельщиков