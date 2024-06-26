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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 19:17 | Обновлено 26 июня 2024, 19:20
265
0

ФОТО. На трибунах сборную Украину поддерживают много болельщиков

В немецком Штутгарте проходит матч 3-го тура группы E Евро-2024

26 июня 2024, 19:17 | Обновлено 26 июня 2024, 19:20
265
0
ФОТО. На трибунах сборную Украину поддерживают много болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine

​26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте проходит матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На старте турнира Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а затем одержала волевую победу над Словакией (2:1).

По данным УАФ, на трибунах «Арена Штутгарт» аншлаг – 54 тысячи зрителей, среди которых украинскую команду поддерживают 11147, а бельгийскую – 10509.

ФОТО, На трибунах сборную Украину поддерживают много болельщиков

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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