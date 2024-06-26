Чемпионат Европы26 июня 2024, 19:17 | Обновлено 26 июня 2024, 19:20
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ФОТО. На трибунах сборную Украину поддерживают много болельщиков
В немецком Штутгарте проходит матч 3-го тура группы E Евро-2024
26 июня 2024, 19:17 | Обновлено 26 июня 2024, 19:20
265
0
26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте проходит матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На старте турнира Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а затем одержала волевую победу над Словакией (2:1).
По данным УАФ, на трибунах «Арена Штутгарт» аншлаг – 54 тысячи зрителей, среди которых украинскую команду поддерживают 11147, а бельгийскую – 10509.
ФОТО, На трибунах сборную Украину поддерживают много болельщиков
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