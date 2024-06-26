Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Словакия – Румыния. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 19:05 | Обновлено 26 июня 2024, 19:34
584
0

Словакия – Румыния. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы Е на Евро-2024

26 июня 2024, 19:05 | Обновлено 26 июня 2024, 19:34
584
0
Словакия – Румыния. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Франкфурте 26 июня в 19:00 проходит матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Дойче Банк Парк». В группе Е словаки и румыны также играют вместе с Украиной и Бельгией.

Евро-2024. 3-й тур

Группа Е. 26 июня, Франкфурт

Словакия – Румыния – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Дуда, 24

(новость обновляется)

Словакия – Румыния. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Звезда Ман Сити покинул расположение Англии на Евро. Известна причина
ФОТО. На трибунах сборную Украину поддерживают много болельщиков
Украина – Бельгия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
сборная Словакии по футболу сборная Румынии по футболу Словакия - Румыния Евро-2024 видео голов и обзор Ондрей Дуда
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна заявка сборной Украины на матч против Бельгии
Футбол | 26 июня 2024, 10:18 2
Стала известна заявка сборной Украины на матч против Бельгии
Стала известна заявка сборной Украины на матч против Бельгии

В расположении Сергея Реброва все 26 футболистов

ФОТО. Сборная Украины провела разминку перед матчем против Бельгии
Футбол | 26 июня 2024, 18:45 0
ФОТО. Сборная Украины провела разминку перед матчем против Бельгии
ФОТО. Сборная Украины провела разминку перед матчем против Бельгии

В немецком Штутгарте состоится матч 3-го тура группы E Евро-2024

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ключевой матч с Бельгией
Футбол | 26.06.2024, 17:47
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ключевой матч с Бельгией
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ключевой матч с Бельгией
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Футбол | 26.06.2024, 06:23
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Не Судаков и Довбик. В Англии назвали украинца, который должен подорожать
Футбол | 26.06.2024, 00:44
Не Судаков и Довбик. В Англии назвали украинца, который должен подорожать
Не Судаков и Довбик. В Англии назвали украинца, который должен подорожать
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
26.06.2024, 09:24 5
Бокс
Тони Беллью дал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
Тони Беллью дал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
25.06.2024, 07:01
Бокс
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
26.06.2024, 11:35 3
Бокс
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
25.06.2024, 00:35 8
Футбол
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
26.06.2024, 11:34 8
Футбол
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
25.06.2024, 15:44
Бокс
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
25.06.2024, 12:33 11
Футбол
Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
25.06.2024, 07:28 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем