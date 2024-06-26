Словакия – Румыния. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В немецком Франкфурте 26 июня в 19:00 проходит матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии.

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Встреча проходит на стадионе «Дойче Банк Парк». В группе Е словаки и румыны также играют вместе с Украиной и Бельгией.

Евро-2024. 3-й тур

Группа Е. 26 июня, Франкфурт

Словакия – Румыния – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Дуда, 24

(новость обновляется)

Словакия – Румыния. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция