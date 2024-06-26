Чемпионат Европы26 июня 2024, 19:05 | Обновлено 26 июня 2024, 19:34
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Словакия – Румыния. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы Е на Евро-2024
26 июня 2024, 19:05 | Обновлено 26 июня 2024, 19:34
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В немецком Франкфурте 26 июня в 19:00 проходит матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча проходит на стадионе «Дойче Банк Парк». В группе Е словаки и румыны также играют вместе с Украиной и Бельгией.
Евро-2024. 3-й тур
Группа Е. 26 июня, Франкфурт
Словакия – Румыния – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Дуда, 24
(новость обновляется)
Словакия – Румыния. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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