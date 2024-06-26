Чемпионат Европы26 июня 2024, 19:32 | Обновлено 26 июня 2024, 19:33
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ВИДЕО. Словакия вышла вперед в матче против Румынии на 24-й минуте
Ондрей Дуда забил после передачи Юрая Куцка
26 июня 2024, 19:32 | Обновлено 26 июня 2024, 19:33
1795
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В немецком Франкфурте 26 июня в 19:00 проходит матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча проходит на стадионе «Дойче Банк Парк». В группе Е словаки и румыны также играют вместе с Украиной и Бельгией.
На 24-й минуте счет открыл Ондрей Дуда. Ассист на счету Юрая Куцка.
❗️ ВИДЕО. Словакия вышла вперед в матче против Румынии на 24-й минуте
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