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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 19:32 | Обновлено 26 июня 2024, 19:33
1795
0

ВИДЕО. Словакия вышла вперед в матче против Румынии на 24-й минуте

Ондрей Дуда забил после передачи Юрая Куцка

26 июня 2024, 19:32 | Обновлено 26 июня 2024, 19:33
1795
0
ВИДЕО. Словакия вышла вперед в матче против Румынии на 24-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Франкфурте 26 июня в 19:00 проходит матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Дойче Банк Парк». В группе Е словаки и румыны также играют вместе с Украиной и Бельгией.

На 24-й минуте счет открыл Ондрей Дуда. Ассист на счету Юрая Куцка.

❗️ ВИДЕО. Словакия вышла вперед в матче против Румынии на 24-й минуте

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Ондрей Дуда Юрай Куцка видео голов и обзор сборная Словакии по футболу сборная Румынии по футболу Словакия - Румыния Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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