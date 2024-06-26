В немецком Франкфурте 26 июня в 19:00 проходит матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии.

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Встреча проходит на стадионе «Дойче Банк Парк». В группе Е словаки и румыны также играют вместе с Украиной и Бельгией.

На 24-й минуте счет открыл Ондрей Дуда. Ассист на счету Юрая Куцка.

❗️ ВИДЕО. Словакия вышла вперед в матче против Румынии на 24-й минуте