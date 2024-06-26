Черноморец подтвердил уход Григорчука. Кто станет новым тренером?

«Черноморец» официально подтвердил уход наставника Романа Григорчука. Ранее азербайджанский «Нефтчи» уже сообщил о подписании контракта с украинским специалистом.

Одесский клуб обещает назвать нового тренера в ближайшее время.

По информации ТаТоТаке, главным претендентом является Алексей Антонов, который уже работал с командой и был в штабе Григорчука.

Проблема в том, что ранее Антонов уже согласился перейти в штаб Руслана Ротаня в «Александрии», хотя официально об этом еще не сообщили.

Ожидается, что Антонов будет руководить тренировочным процессом «Александрии» на время работы Ротаня со сборной Украины на Олимпиаде.