Черноморец подтвердил уход Григорчука. Кто станет новым тренером?
Антонов был первым выбором, но он ушел в Александрию
«Черноморец» официально подтвердил уход наставника Романа Григорчука. Ранее азербайджанский «Нефтчи» уже сообщил о подписании контракта с украинским специалистом.
Одесский клуб обещает назвать нового тренера в ближайшее время.
По информации ТаТоТаке, главным претендентом является Алексей Антонов, который уже работал с командой и был в штабе Григорчука.
Проблема в том, что ранее Антонов уже согласился перейти в штаб Руслана Ротаня в «Александрии», хотя официально об этом еще не сообщили.
Ожидается, что Антонов будет руководить тренировочным процессом «Александрии» на время работы Ротаня со сборной Украины на Олимпиаде.
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