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  4. Черноморец подтвердил уход Григорчука. Кто станет новым тренером?
Украина. Премьер лига
26 июня 2024, 19:56 |
1044
0

Черноморец подтвердил уход Григорчука. Кто станет новым тренером?

Антонов был первым выбором, но он ушел в Александрию

26 июня 2024, 19:56 |
1044
0
Черноморец подтвердил уход Григорчука. Кто станет новым тренером?
ФК Черноморец. Роман Григорчук

«Черноморец» официально подтвердил уход наставника Романа Григорчука. Ранее азербайджанский «Нефтчи» уже сообщил о подписании контракта с украинским специалистом.

Одесский клуб обещает назвать нового тренера в ближайшее время.

По информации ТаТоТаке, главным претендентом является Алексей Антонов, который уже работал с командой и был в штабе Григорчука.

Проблема в том, что ранее Антонов уже согласился перейти в штаб Руслана Ротаня в «Александрии», хотя официально об этом еще не сообщили.

Ожидается, что Антонов будет руководить тренировочным процессом «Александрии» на время работы Ротаня со сборной Украины на Олимпиаде.

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Роман Григорчук Черноморец Одесса Алексей Антонов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия
Иван Зинченко Источник: ФК Черноморец
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