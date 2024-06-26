Чемпионат Европы26 июня 2024, 19:45 |
3112
2
ФОТО. На матче Украина – Бельгия развернули баннер погибшего бойца Азова
Назарий Гринцевич погиб 6 мая 2024 года на войне против рашистов
26 июня 2024, 19:45 |
3112
2
26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте проходит матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Болельщики украинской сборной развернули на матче баннер погибшего военнослужащего 12-й бригады НГУ «Азов» Назария Гринцевича (позывной Гренка), который погиб 6 мая 2024 года на войне с российскими оккупантами на харьковском направлении.
ФОТО. На матче Украина – Бельгия развернули баннер погибшего бойца Азова
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 июня 2024, 10:18 2
В расположении Сергея Реброва все 26 футболистов
Футбол | 26 июня 2024, 00:44 3
Роман Яремчук забил победный гол Словакии
Футбол | 26.06.2024, 15:52
Футбол | 26.06.2024, 20:10
Бокс | 26.06.2024, 11:35
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Браво!
Напевно тилова сторона синьо-жовта. Ось і під виглядом стягу пронесли.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.06.2024, 07:01
26.06.2024, 06:23 7
25.06.2024, 00:35 9
25.06.2024, 06:23 10
25.06.2024, 10:24 2
25.06.2024, 07:29 18
25.06.2024, 05:56 4
25.06.2024, 15:44