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  4. ФОТО. На матче Украина – Бельгия развернули баннер погибшего бойца Азова
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 19:45 |
3112
2

ФОТО. На матче Украина – Бельгия развернули баннер погибшего бойца Азова

Назарий Гринцевич погиб 6 мая 2024 года на войне против рашистов

26 июня 2024, 19:45 |
3112
2
ФОТО. На матче Украина – Бельгия развернули баннер погибшего бойца Азова
Getty Images/Global Images Ukraine

​26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте проходит матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Болельщики украинской сборной развернули на матче баннер погибшего военнослужащего 12-й бригады НГУ «Азов» Назария Гринцевича (позывной Гренка), который погиб 6 мая 2024 года на войне с российскими оккупантами на харьковском направлении.

ФОТО. На матче Украина – Бельгия развернули баннер погибшего бойца Азова

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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Petro_ua
Браво!
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+5
Ivan456
Напевно тилова сторона синьо-жовта. Ось і під виглядом стягу пронесли.
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+1
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