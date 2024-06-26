​26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте проходит матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.

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Болельщики украинской сборной развернули на матче баннер погибшего военнослужащего 12-й бригады НГУ «Азов» Назария Гринцевича (позывной Гренка), который погиб 6 мая 2024 года на войне с российскими оккупантами на харьковском направлении.

ФОТО. На матче Украина – Бельгия развернули баннер погибшего бойца Азова