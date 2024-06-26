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  4. ФОТО. Зинченко встретился со звездой сборной Бельгии перед решающим матчем
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 18:59 |
1036
0

ФОТО. Зинченко встретился со звездой сборной Бельгии перед решающим матчем

Матч начнется в 19:00

26 июня 2024, 18:59 |
1036
0
ФОТО. Зинченко встретился со звездой сборной Бельгии перед решающим матчем
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

​26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте состоится матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На предматчевой разминке встретились лидер сборной Украины и суперзвезда сборной Бельгии Кевин де Брюйне. Александра и Кевин ранее были одноклубниками, когда Зинченко защищал цвета «Манчестер Сити».

Ранее главный тренер Сергей Ребров заявил, что Виктор Цыганков и Михаил Мудрик пропустят матч из-за повреждений.

ФОТО. Зинченко встретился со звездой сборной Бельгии перед решающим матчем

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Кевин де Брюйне Александр Зинченко фото сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Виктор Цыганков Украина - Бельгия
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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