​26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте состоится матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.

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На предматчевой разминке встретились лидер сборной Украины и суперзвезда сборной Бельгии Кевин де Брюйне. Александра и Кевин ранее были одноклубниками, когда Зинченко защищал цвета «Манчестер Сити».

Ранее главный тренер Сергей Ребров заявил, что Виктор Цыганков и Михаил Мудрик пропустят матч из-за повреждений.



ФОТО. Зинченко встретился со звездой сборной Бельгии перед решающим матчем