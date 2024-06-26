Ребров заявил, что 2 ключевых игрока сборной Украины не сыграют с Бельгией

​26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте состоится матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.

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Ранее стал известен стартовый состав сборной Украины. В составе не нашлось места для Михаила Мудрика и Виктора Цыганкова. Главный тренер Сергей Ребров заявил, что оба футболиста пропустят этот матч из-за повреждений.

Сине-желтые набрали 3 очка после двух туров, как и все остальные команды в группе E. По разнице мячей команда Сергея Реброва занимает последнее 4-е место.