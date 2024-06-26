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  4. Ребров заявил, что 2 ключевых игрока сборной Украины не сыграют с Бельгией
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 18:15 |
8360
9

Ребров заявил, что 2 ключевых игрока сборной Украины не сыграют с Бельгией

Виктор Цыганков и Михаил Мудрик пропустят матч Евро-2024

26 июня 2024, 18:15 |
8360
9
Ребров заявил, что 2 ключевых игрока сборной Украины не сыграют с Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Виктор Цыганков

​26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте состоится матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее стал известен стартовый состав сборной Украины. В составе не нашлось места для Михаила Мудрика и Виктора Цыганкова. Главный тренер Сергей Ребров заявил, что оба футболиста пропустят этот матч из-за повреждений.

Сине-желтые набрали 3 очка после двух туров, как и все остальные команды в группе E. По разнице мячей команда Сергея Реброва занимает последнее 4-е место.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу стартовые составы Евро-2024 Украина - Бельгия Михаил Мудрик Виктор Цыганков
Дмитро Олійник Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 9
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Serhii P.
Циганков хрустальний. У Ла-Лізі також матч через два грає, навряд чи комусь з грандів підійде такий графік гри Циганкова. Тому про перехід у клуб рівнем вище доведеться забути.
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+3
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Saar
Циганков, нажаль((((( 
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+3
fifa2020
Можна Малиновського зправа випустити, він часто грав правим вінгером в Аталанті!
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+2
Slunkoo
Cigankov na evro sihrav az 50 minut ....mda pecalno
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+2
serb1983
Хто буде тоді грати, Ребров навіщо 26 гравців якщо нікому грати))))) 
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+1
samird
На інших ресурсах зʼявилась інфо, що Мудрик взагалі все - не цьому Євро більше не зіграє. І в нього не ігрове пошкодження, а травма яку він отримав в тренажерному залі . Якщо це правда - він таки феєричний довбодятел.
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0
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Serhii P.
Так відсутність Мудрика - це добре. Надто безтолковий цей бігунець.
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-3
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