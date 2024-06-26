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  4. Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ключевой матч с Бельгией
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 17:47 | Обновлено 26 июня 2024, 18:59
12899
86

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ключевой матч с Бельгией

​26 июня в 19:00 в Штутгарте состоится матч 3-го тура группы E Евро-2024

26 июня 2024, 17:47 | Обновлено 26 июня 2024, 18:59
12899
86
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ключевой матч с Бельгией

​26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте состоится матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На старте турнира Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а затем одержала волевую победу над Словакией (2:1). Бельгия начала турнир с поражения от Словакии (0:1)., а потом обыграла Румынию (2:0).

Сине-желтые набрали 3 очка после двух туров, как и все остальные команды в группе E. По разнице мячей команда Сергея Реброва занимает последнее 4-е место.

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ключевой матч с Бельгией

Коуч сборной решил сыграть в 5 защитников и в 2 форварда – на поле с первых минут выйдут Артем Довбик и Роман Яремчук.

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Сваток, Забарный, Тымчик, Судаков, Бражко, Шапаренко, Довбик, Яремчук

Бельгия: Кастелс, Кастань, Теат, Фас, Вертонген, Тилеманс, Онана, Де Брюйне, Троссард, Лукаку, Доку

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия стартовые составы Сергей Ребров
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 86
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Petro_ua
Матвієнко- капітан… 
Це треш! І я плачу!🥲 
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+13
Alehandro
для тих, хто встиг порадіти сміливій тактиці: гра в 2 форварди не передбачає атакувальної гри і домінування на чужій половині поля, а гру на виніс в надії, що форварди зачепляться...
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+10
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Petro_ua
Чому не зробити Яремчука капітаном? Заслужив чувак!
А Матвієнко- той, хто постійно привозить- капітан! НА-ВІ-ЩО?)
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+7
Boodya
Тактика схожа на автобус, не думаю, що Яремчук буде чистим нападником в цьому матчі.
Сподіваюсь що цей план спрацює.
Успіхів команді в цьому матчі 
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
melberg23
Вперед хлопці, нема чого втрачати,ви зможете!
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+6
aga_aga
Тактика зрозуміла: не пропустити.
А забити як вже вийде, на контрах.
Ну що ж, автобус так автобус. Словенія з майже подібною грою виграла.
Удачі нашим.
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+4
Saar
Миколенко повернувся-це добре!
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+4
Cityzen83
Я на мене - повний треш така тактика...
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
TarasTaras94
О це так несподіванка 
Ответить
+4
FunnyCat_____
Удачи Сборной!!!
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+3
Mac_Gyver
Гра у два форварди давно напрошується. Бо наодинці Довбик залишаєтьсябез м'яча.
Але ж все це треба спочатку награвати. Збірна і так незіграна.
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+3
Dfuu
В цій ситуації тільки перемога Румунії нам допоможе.
Ответить
+3
FunnyCat_____
Припиздок 228 , зачем ты сам с собой базаришь?
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+2
Chemist
Матвієнко капітан....далі все немає сенсу...
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Анатолий Басов
Ніякої логіки, п'ять захисників, думаю що ніхто уявити не міг, що так можна. Грати без крайніх хавів, з двома центральними нападниками, а хто буде їхм постачати м'ячи їм. Вся гострота була з країв, Мудрік, Циганков, Ярмоленко, Зубков, що з ними?
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+2
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GloryUkraine
Матвієнко капітан. Невже команда його вибрала капітаном? 73% за?
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+2
Тарас Шія
Так регбіста та Циганкова,навіть на заміні немає..
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+2
Показать Скрыть 8 ответов
NemaScall
Щоб тільки Мудрик і Циганков до півфіналу відновились.
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+1
AK.228
Блять ну очень интересный состав… Удачи!!!
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+1
Boodya
А в мене світло тільки-но вимкнули...я бляха щасливий
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+1
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