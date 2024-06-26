Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ключевой матч с Бельгией
26 июня в 19:00 в Штутгарте состоится матч 3-го тура группы E Евро-2024
26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте состоится матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.
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На старте турнира Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а затем одержала волевую победу над Словакией (2:1). Бельгия начала турнир с поражения от Словакии (0:1)., а потом обыграла Румынию (2:0).
Сине-желтые набрали 3 очка после двух туров, как и все остальные команды в группе E. По разнице мячей команда Сергея Реброва занимает последнее 4-е место.
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ключевой матч с Бельгией
Коуч сборной решил сыграть в 5 защитников и в 2 форварда – на поле с первых минут выйдут Артем Довбик и Роман Яремчук.
Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Сваток, Забарный, Тымчик, Судаков, Бражко, Шапаренко, Довбик, Яремчук
Бельгия: Кастелс, Кастань, Теат, Фас, Вертонген, Тилеманс, Онана, Де Брюйне, Троссард, Лукаку, Доку
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Це треш! І я плачу!🥲
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Сподіваюсь що цей план спрацює.
Успіхів команді в цьому матчі
А забити як вже вийде, на контрах.
Ну що ж, автобус так автобус. Словенія з майже подібною грою виграла.
Удачі нашим.
Але ж все це треба спочатку награвати. Збірна і так незіграна.