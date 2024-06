Костюк в четвертый раз подряд проиграла Касаткиной, на этот раз в Берлине

Украинская теннисистка Марта Костюк (№16 WTA) не сумела победно стартовать на травяном турнире WTA 500 в Берлине.

В матче первого раунда украинка уступила Дарье Касаткиной (№14 WTA).

Берлин. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Дарья Касаткина – 6:4, 6:7(6), 3:6

Это была 6-я встреча теннисисток, украинка проиграла в четвертый раз подряд, хотя первый две встречи выиграла.

В следующем раунде Касаткина сыграет с Ариной Соболенко (№3 WTA).

Отметим, что в квалификации в Берлине играли Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева, но пробиться в основу у них не получилось.

На прошлой неделе Костюк проиграла Дарье Снигур в Ноттингеме. После турнира в Штутгарте Марта выиграла всего 1 матч из 6.

A fine fightback from Dasha 😌@DKasatkina recovers from a set deficit to arrange a last-16 clash against Sabalenka in Berlin.#ecotransLadiesOpen pic.twitter.com/9rvM2f3owo