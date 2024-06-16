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WTA
16 июня 2024, 14:54 | Обновлено 16 июня 2024, 14:55
548
5

Стародубцева проиграла второй сеяной в финале квалификации в Берлине

Юлия в двух партиях уступила Катерине Синяковой

16 июня 2024, 14:54 | Обновлено 16 июня 2024, 14:55
548
5
Стародубцева проиграла второй сеяной в финале квалификации в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№134 WTA) не смогла преодолеть квалификацию на травяном турнире WTA 500 в Берлине.

В финале отбора украинка уступила второй сеяной Катерине Синяковой из Чехии (№31 WTA).

Берлин. Финал квалификации
Юлия Стародубцева (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 2:6, 2:6

Это была 1-я встреча теннисисток и первый турнир Стародубцевой на траве.

Ранее свой матч квалификации проиграла Даяна Ястремская. В основе по рейтингу сыграет Марта Костюк.

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Катерина Синякова WTA Берлин Юлия Стародубцева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 5
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introvert
Сінякова значно вище класом. А враховуючи, що сама вона типовий середняк...
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+1
C.Пеклов
Не зрозуміло взагалі ,як Юля потрапила на такий рейтинговий турнір.Провела 2 перши гри на траві,гадаю отримала досвід,який буде потрібен в квалі УИМа.Хай  щастить!
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0
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Snooker
Одно могу сказать ,что украинки слабо играют на траве 
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0
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