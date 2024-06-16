Стародубцева проиграла второй сеяной в финале квалификации в Берлине

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№134 WTA) не смогла преодолеть квалификацию на травяном турнире WTA 500 в Берлине.

В финале отбора украинка уступила второй сеяной Катерине Синяковой из Чехии (№31 WTA).

Берлин. Финал квалификации

Юлия Стародубцева (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 2:6, 2:6

Это была 1-я встреча теннисисток и первый турнир Стародубцевой на траве.

Ранее свой матч квалификации проиграла Даяна Ястремская. В основе по рейтингу сыграет Марта Костюк.