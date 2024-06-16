WTA16 июня 2024, 14:54 | Обновлено 16 июня 2024, 14:55
548
5
Стародубцева проиграла второй сеяной в финале квалификации в Берлине
Юлия в двух партиях уступила Катерине Синяковой
16 июня 2024, 14:54 | Обновлено 16 июня 2024, 14:55
548
5
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№134 WTA) не смогла преодолеть квалификацию на травяном турнире WTA 500 в Берлине.
В финале отбора украинка уступила второй сеяной Катерине Синяковой из Чехии (№31 WTA).
Берлин. Финал квалификации
Юлия Стародубцева (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 2:6, 2:6
Это была 1-я встреча теннисисток и первый турнир Стародубцевой на траве.
Ранее свой матч квалификации проиграла Даяна Ястремская. В основе по рейтингу сыграет Марта Костюк.
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Комментарии 5
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Сінякова значно вище класом. А враховуючи, що сама вона типовий середняк...
Не зрозуміло взагалі ,як Юля потрапила на такий рейтинговий турнір.Провела 2 перши гри на траві,гадаю отримала досвід,який буде потрібен в квалі УИМа.Хай щастить!
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Одно могу сказать ,что украинки слабо играют на траве
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