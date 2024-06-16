Польша – Нидерланды. Видео голов и обзор матча Евро-2024 (обновляется)
Смотрите лучшие моменты матча 1-го тура Евро-2024
В воскресенье, 16 июня, состоится матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе D между сборными Польши и Нидерландов. Встреча начнется в 16:00 по Киеву.
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Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.
Польша – Нидерланды – 1:0 (первый тайм)
Гол: Букса (16)
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Польша – Нидерланды, за которой можно следить в украинской версии сайта.
На Евро-2024 в группе D, кроме Польши и Нидерландов, также сыграют команды Франции и Австрии.
Видео гола Буксы
Видео гола Гакпо
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