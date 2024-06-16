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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 16:01 | Обновлено 16 июня 2024, 16:41
2711
0

Польша – Нидерланды. Видео голов и обзор матча Евро-2024 (обновляется)

Смотрите лучшие моменты матча 1-го тура Евро-2024

16 июня 2024, 16:01 | Обновлено 16 июня 2024, 16:41
2711
0
Польша – Нидерланды. Видео голов и обзор матча Евро-2024 (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 16 июня, состоится матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе D между сборными Польши и Нидерландов. Встреча начнется в 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.

Польша – Нидерланды – 1:0 (первый тайм)
Гол: Букса (16)

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Польша – Нидерланды, за которой можно следить в украинской версии сайта.

На Евро-2024 в группе D, кроме Польши и Нидерландов, также сыграют команды Франции и Австрии.

Видео гола Буксы

Видео гола Гакпо

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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