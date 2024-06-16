В воскресенье, 16 июня, состоится матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе D между сборными Польши и Нидерландов. Встреча начнется в 16:00 по Киеву.

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Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.

Польша – Нидерланды – 1:0 (первый тайм)

Гол: Букса (16)

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Польша – Нидерланды, за которой можно следить в украинской версии сайта.

На Евро-2024 в группе D, кроме Польши и Нидерландов, также сыграют команды Франции и Австрии.

Видео гола Буксы

Видео гола Гакпо