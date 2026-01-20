Сегодня футболист сборной Украины официально сменит клуб
Зинченко во вторник прибудет в Нидерланды
Защитник «Арсенала» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко перейдет в амстердамский «Аякс».
По данным De Telegraaf, футболист уже во вторник прибудет в Амстердам для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта, после чего трансфер будет официально объявлен.
Как уточняет источник, «Аякс» планирует оформить полноценное соглашение с украинцем после завершения сезона, когда Зинченко станет свободным агентом. Первую часть нынешнего сезона игрок провел в аренде в «Ноттингем Форест», но почти не получал игрового времени.
