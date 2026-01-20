Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сегодня футболист сборной Украины официально сменит клуб
Англия
20 января 2026, 02:02 |
182
0

Сегодня футболист сборной Украины официально сменит клуб

Зинченко во вторник прибудет в Нидерланды

20 января 2026, 02:02 |
182
0
Сегодня футболист сборной Украины официально сменит клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник «Арсенала» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко перейдет в амстердамский «Аякс».

По данным De Telegraaf, футболист уже во вторник прибудет в Амстердам для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта, после чего трансфер будет официально объявлен.

Как уточняет источник, «Аякс» планирует оформить полноценное соглашение с украинцем после завершения сезона, когда Зинченко станет свободным агентом. Первую часть нынешнего сезона игрок провел в аренде в «Ноттингем Форест», но почти не получал игрового времени.

По теме:
Стали известны конкуренты Шахтера в борьбе за подписание Луиги
Барселона ищет преемника Флика: есть два топ-фаворита
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина арендовала экс-вингера Ман Сити
трансферы Арсенал Лондон Аякс Александр Зинченко трансферы АПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: De Telegraaf
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испанские СМИ: «Ванат делает невозможное. Он вернул Жироне радость»
Футбол | 19 января 2026, 17:35 9
Испанские СМИ: «Ванат делает невозможное. Он вернул Жироне радость»
Испанские СМИ: «Ванат делает невозможное. Он вернул Жироне радость»

Форвард быстро стал ключевым игроком команды

Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Бокс | 19 января 2026, 10:00 3
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе

Бой Александра против Уайлдера может собрать 150 тысяч зрителей в Сан-Франциско

Бисиклета в компенсированное время. Брайтон спасся в игре с Борнмутом
Футбол | 19.01.2026, 23:59
Бисиклета в компенсированное время. Брайтон спасся в игре с Борнмутом
Бисиклета в компенсированное время. Брайтон спасся в игре с Борнмутом
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
Футбол | 19.01.2026, 06:25
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес
Футбол | 19.01.2026, 09:11
«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес
«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
18.01.2026, 10:13 18
Футбол
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
19.01.2026, 08:59 1
Футбол
Усик выступил с заявлением о Фьюри и назвал одно условие для трилогии
Усик выступил с заявлением о Фьюри и назвал одно условие для трилогии
18.01.2026, 08:12 1
Бокс
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 73
Футбол
Супертай-брейк 12:10. 697-я ракетка наказала нейтралку и вышла на Соболенко
Супертай-брейк 12:10. 697-я ракетка наказала нейтралку и вышла на Соболенко
18.01.2026, 16:10 2
Теннис
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
18.01.2026, 04:02 19
Теннис
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
18.01.2026, 13:51 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем