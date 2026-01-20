Мбаппе ответил фанатам Реала из-за критики Беллингема
Француз вступился за одноклубника
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе поделился мнением о полузащитнике Джуде Беллингеме на фоне критического настроя фанатов к выступлениям клуба.
В субботу мадридский коллектив одолел «Леванте» со счетом 2:0 в рамках 20–го тура Ла Лиги. Ранее «бланкос» потерпели поражение в финале Суперкубка Испании и прекратили борьбу за Кубок страны.
Болельщики на «Сантьяго Бернабеу» сопровождали игру команды оглушительным свистом и критикой, которая не утихала до самого конца встречи, невзирая на набранные три очка.
«Мастерство Беллингема не вызывает споров ни у кого. У него колоссальный потенциал. В своих лучших кондициях он входит в число топовых футболистов планеты.
Сейчас всем непросто. Мы принимаем негодование трибун. Однако претензии должны касаться всего коллектива, это не личная вина Джуда или кого–то еще. Наша миссия – исправить положение дел.
Мы добились успеха в чемпионате и теперь обязаны двигаться дальше в Лиге чемпионов. Если фанаты почувствуют нашу самоотдачу и качественную игру, они снова окажут нам поддержку», – отметил Мбаппе на встрече с прессой перед игрой против «Монако».
