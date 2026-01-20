Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мбаппе ответил фанатам Реала из-за критики Беллингема
Испания
20 января 2026, 02:22 |
Мбаппе ответил фанатам Реала из-за критики Беллингема

Француз вступился за одноклубника

Мбаппе ответил фанатам Реала из-за критики Беллингема
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе поделился мнением о полузащитнике Джуде Беллингеме на фоне критического настроя фанатов к выступлениям клуба.

В субботу мадридский коллектив одолел «Леванте» со счетом 2:0 в рамках 20–го тура Ла Лиги. Ранее «бланкос» потерпели поражение в финале Суперкубка Испании и прекратили борьбу за Кубок страны.

Болельщики на «Сантьяго Бернабеу» сопровождали игру команды оглушительным свистом и критикой, которая не утихала до самого конца встречи, невзирая на набранные три очка.

«Мастерство Беллингема не вызывает споров ни у кого. У него колоссальный потенциал. В своих лучших кондициях он входит в число топовых футболистов планеты.

Сейчас всем непросто. Мы принимаем негодование трибун. Однако претензии должны касаться всего коллектива, это не личная вина Джуда или кого–то еще. Наша миссия – исправить положение дел.

Мы добились успеха в чемпионате и теперь обязаны двигаться дальше в Лиге чемпионов. Если фанаты почувствуют нашу самоотдачу и качественную игру, они снова окажут нам поддержку», – отметил Мбаппе на встрече с прессой перед игрой против «Монако».

По теме:
ВИДЕО. Камбэк за 15 минут. Севилья спаслась от пятого подряд поражения
Барселона ищет преемника Флика: есть два топ-фаворита
Это была шутка? Винисиус и Арбелоа обсудили введение штрафов в Реале
Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Реал Мадрид Леванте Ла Лига Лига чемпионов Монако
Михаил Олексиенко Источник: AS
