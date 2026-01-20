Мбаппе ответил фанатам Реала из-за критики Беллингема

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе поделился мнением о полузащитнике Джуде Беллингеме на фоне критического настроя фанатов к выступлениям клуба.

В субботу мадридский коллектив одолел «Леванте» со счетом 2:0 в рамках 20–го тура Ла Лиги. Ранее «бланкос» потерпели поражение в финале Суперкубка Испании и прекратили борьбу за Кубок страны.

Болельщики на «Сантьяго Бернабеу» сопровождали игру команды оглушительным свистом и критикой, которая не утихала до самого конца встречи, невзирая на набранные три очка.