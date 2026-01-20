Марокко подаст жалобу в ФИФА из-за инцидентов в финале Кубка Африки
Марокканцы требуют наказать Сенегал за демарш
Королевская марокканская футбольная федерация (FRMF) готовит официальные обращения в CAF и ФИФА из–за инцидента с уходом с поля игроков Сенегала в решающем матче Кубка африканских наций.
Сенегальская сборная завоевала титул, минимально одолев Марокко в дополнительное время (1:0). На 114–й минуте поединка (24–я минута добавленного времени) Браим Диас решился на пенальти в стиле паненки, однако голкипер Эдуар Менди забрал мяч.
Самому удару предшествовала затяжная пауза: сенегальцы выражали протест против решения арбитра и демонстративно покидали газон.
«FRMF заявляет о намерении направить жалобу в Конфедерацию африканского футбола и ФИФА по причине отказа сенегальской команды продолжать участие в финале против Марокко.
Демарш последовал за назначением 11–метрового удара, правомерность которого подтвердили ведущие эксперты. Эти действия нарушили спортивный ритм встречи и оказали прямое влияние на психологическое состояние игроков.
Помимо этого, Федерация выражает глубокую признательность марокканским поклонникам футбола за их преданность и безупречное поведение на трибунах в течение всего турнира.
Мы также благодарим всех организаторов, чей труд обеспечил проведение этого масштабного африканского первенства», – отмечается в пресс–релизе организации.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сливочные сократили отставание от каталонцев до одного очка по итогам матчей 20-го тура
Юрген находится на посту глобального куратора футбольного департамента компании