Марокко подаст жалобу в ФИФА из-за инцидентов в финале Кубка Африки

Королевская марокканская футбольная федерация (FRMF) готовит официальные обращения в CAF и ФИФА из–за инцидента с уходом с поля игроков Сенегала в решающем матче Кубка африканских наций.

Сенегальская сборная завоевала титул, минимально одолев Марокко в дополнительное время (1:0). На 114–й минуте поединка (24–я минута добавленного времени) Браим Диас решился на пенальти в стиле паненки, однако голкипер Эдуар Менди забрал мяч.

Самому удару предшествовала затяжная пауза: сенегальцы выражали протест против решения арбитра и демонстративно покидали газон.