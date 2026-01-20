Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Марокко подаст жалобу в ФИФА из-за инцидентов в финале Кубка Африки
Кубок африканских наций
20 января 2026, 02:44 | Обновлено 20 января 2026, 02:45
121
0

Марокко подаст жалобу в ФИФА из-за инцидентов в финале Кубка Африки

Марокканцы требуют наказать Сенегал за демарш

Getty Images/Global Images Ukraine

Королевская марокканская футбольная федерация (FRMF) готовит официальные обращения в CAF и ФИФА из–за инцидента с уходом с поля игроков Сенегала в решающем матче Кубка африканских наций.

Сенегальская сборная завоевала титул, минимально одолев Марокко в дополнительное время (1:0). На 114–й минуте поединка (24–я минута добавленного времени) Браим Диас решился на пенальти в стиле паненки, однако голкипер Эдуар Менди забрал мяч.

Самому удару предшествовала затяжная пауза: сенегальцы выражали протест против решения арбитра и демонстративно покидали газон.

«FRMF заявляет о намерении направить жалобу в Конфедерацию африканского футбола и ФИФА по причине отказа сенегальской команды продолжать участие в финале против Марокко.

Демарш последовал за назначением 11–метрового удара, правомерность которого подтвердили ведущие эксперты. Эти действия нарушили спортивный ритм встречи и оказали прямое влияние на психологическое состояние игроков.

Помимо этого, Федерация выражает глубокую признательность марокканским поклонникам футбола за их преданность и безупречное поведение на трибунах в течение всего турнира.

Мы также благодарим всех организаторов, чей труд обеспечил проведение этого масштабного африканского первенства», – отмечается в пресс–релизе организации.

сборная Марокко по футболу сборная Сенегала по футболу Кубок африканских наций скандал ФИФА Браим Диас Эдуар Менди
Михаил Олексиенко Источник
