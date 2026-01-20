Таблица Бундеслиги. Ничья Штутгарта. Как отрыв у Баварии от Боруссии Д?
18 января состоялись два заключительных матча 18-го тура чемпионата Германии
16–18 января состоялись матчи 18-го тура Бундеслиги 2025/26.
Заключительные две игры состоялись в воскресенье: Штутгарт сыграл вничью с Унионом Берлин (1:1), Аугсбург и Фрайбург расписали мировую (2:2).
В таблице чемпионата Германии Штутгарт замыкает топ-4 с 33 очками. Столько же и у Хоффенхайма, у которого еще и игра в запасе.
Лидером Бундеслиги является Бавария – 50 баллов. У ближайшего преследователя мюнхенцев – Боруссии Дортмунд – 39 пунктов.
Бундеслига 2025/26. 18-й тур, 18 января
Штутгарт – Унион Берлин – 1:1
Голы: Фухрих, 59 – Чон У Ен, 83
Аугсбург – Фрайбург – 2:2
Голы: Клод Морис, 47, Рексбечай, 49 – Сузуки, 60, Матанович, 62
Другие результаты 18-го тура Бундеслиги:
- Вердер – Айнтрахт Ф – 3:3
- Гамбург – Боруссия М – 0:0
- Кельн – Майнц – 2:1
- Хоффенхайм – Байер – 1:0
- Вольфсбург – Хайденхайм – 1:1
- Боруссия Д – Санкт-Паули – 3:2
- РБ Лейпциг – Бавария – 1:5
Таблица Бундеслиги 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|18
|16
|2
|0
|71 - 14
|24.01.26 16:30 Бавария - Аугсбург17.01.26 РБ Лейпциг 1:5 Бавария14.01.26 Кельн 1:3 Бавария11.01.26 Бавария 8:1 Вольфсбург21.12.25 Хайденхайм 0:4 Бавария14.12.25 Бавария 2:2 Майнц
|50
|2
|Боруссия Д
|18
|11
|6
|1
|35 - 17
|24.01.26 19:30 Унион Берлин - Боруссия Д17.01.26 Боруссия Д 3:2 Санкт-Паули13.01.26 Боруссия Д 3:0 Вердер09.01.26 Айнтрахт Ф 3:3 Боруссия Д19.12.25 Боруссия Д 2:0 Боруссия М14.12.25 Фрайбург 1:1 Боруссия Д
|39
|3
|Хоффенхайм
|17
|10
|3
|4
|35 - 21
|24.01.26 16:30 Айнтрахт Ф - Хоффенхайм17.01.26 Хоффенхайм 1:0 Байер14.01.26 Хоффенхайм 5:1 Боруссия М20.12.25 Штутгарт 0:0 Хоффенхайм13.12.25 Хоффенхайм 4:1 Гамбург07.12.25 Боруссия Д 2:0 Хоффенхайм
|33
|4
|Штутгарт
|18
|10
|3
|5
|33 - 26
|25.01.26 16:30 Боруссия М - Штутгарт18.01.26 Штутгарт 1:1 Унион Берлин13.01.26 Штутгарт 3:2 Айнтрахт Ф10.01.26 Байер 1:4 Штутгарт20.12.25 Штутгарт 0:0 Хоффенхайм14.12.25 Вердер 0:4 Штутгарт
|33
|5
|РБ Лейпциг
|17
|10
|2
|5
|33 - 24
|24.01.26 16:30 Хайденхайм - РБ Лейпциг17.01.26 РБ Лейпциг 1:5 Бавария14.01.26 РБ Лейпциг 2:0 Фрайбург20.12.25 РБ Лейпциг 1:3 Байер12.12.25 Унион Берлин 3:1 РБ Лейпциг06.12.25 РБ Лейпциг 6:0 Айнтрахт Ф
|32
|6
|Байер
|17
|9
|2
|6
|34 - 25
|24.01.26 16:30 Байер - Вердер17.01.26 Хоффенхайм 1:0 Байер10.01.26 Байер 1:4 Штутгарт20.12.25 РБ Лейпциг 1:3 Байер13.12.25 Байер 2:0 Кельн06.12.25 Аугсбург 2:0 Байер
|29
|7
|Айнтрахт Ф
|18
|7
|6
|5
|38 - 39
|24.01.26 16:30 Айнтрахт Ф - Хоффенхайм16.01.26 Вердер 3:3 Айнтрахт Ф13.01.26 Штутгарт 3:2 Айнтрахт Ф09.01.26 Айнтрахт Ф 3:3 Боруссия Д20.12.25 Гамбург 1:1 Айнтрахт Ф13.12.25 Айнтрахт Ф 1:0 Аугсбург
|27
|8
|Фрайбург
|18
|6
|6
|6
|29 - 31
|25.01.26 18:30 Фрайбург - Кельн18.01.26 Аугсбург 2:2 Фрайбург14.01.26 РБ Лейпциг 2:0 Фрайбург10.01.26 Фрайбург 2:1 Гамбург20.12.25 Вольфсбург 3:4 Фрайбург14.12.25 Фрайбург 1:1 Боруссия Д
|24
|9
|Унион Берлин
|18
|6
|6
|6
|24 - 27
|24.01.26 19:30 Унион Берлин - Боруссия Д18.01.26 Штутгарт 1:1 Унион Берлин15.01.26 Аугсбург 1:1 Унион Берлин10.01.26 Унион Берлин 2:2 Майнц20.12.25 Кельн 0:1 Унион Берлин12.12.25 Унион Берлин 3:1 РБ Лейпциг
|24
|10
|Кельн
|18
|5
|5
|8
|27 - 30
|25.01.26 18:30 Фрайбург - Кельн17.01.26 Кельн 2:1 Майнц14.01.26 Кельн 1:3 Бавария10.01.26 Хайденхайм 2:2 Кельн20.12.25 Кельн 0:1 Унион Берлин13.12.25 Байер 2:0 Кельн
|20
|11
|Боруссия М
|18
|5
|5
|8
|23 - 29
|25.01.26 16:30 Боруссия М - Штутгарт17.01.26 Гамбург 0:0 Боруссия М14.01.26 Хоффенхайм 5:1 Боруссия М11.01.26 Боруссия М 4:0 Аугсбург19.12.25 Боруссия Д 2:0 Боруссия М13.12.25 Боруссия М 1:3 Вольфсбург
|20
|12
|Вольфсбург
|18
|5
|4
|9
|27 - 38
|24.01.26 16:30 Майнц - Вольфсбург17.01.26 Вольфсбург 1:1 Хайденхайм14.01.26 Вольфсбург 2:1 Санкт-Паули11.01.26 Бавария 8:1 Вольфсбург20.12.25 Вольфсбург 3:4 Фрайбург13.12.25 Боруссия М 1:3 Вольфсбург
|19
|13
|Вердер
|17
|4
|6
|7
|21 - 34
|24.01.26 16:30 Байер - Вердер16.01.26 Вердер 3:3 Айнтрахт Ф13.01.26 Боруссия Д 3:0 Вердер20.12.25 Аугсбург 0:0 Вердер14.12.25 Вердер 0:4 Штутгарт07.12.25 Гамбург 3:2 Вердер
|18
|14
|Гамбург
|17
|4
|5
|8
|17 - 27
|23.01.26 21:30 Санкт-Паули - Гамбург17.01.26 Гамбург 0:0 Боруссия М10.01.26 Фрайбург 2:1 Гамбург20.12.25 Гамбург 1:1 Айнтрахт Ф13.12.25 Хоффенхайм 4:1 Гамбург07.12.25 Гамбург 3:2 Вердер
|17
|15
|Аугсбург
|18
|4
|4
|10
|20 - 35
|24.01.26 16:30 Бавария - Аугсбург18.01.26 Аугсбург 2:2 Фрайбург15.01.26 Аугсбург 1:1 Унион Берлин11.01.26 Боруссия М 4:0 Аугсбург20.12.25 Аугсбург 0:0 Вердер13.12.25 Айнтрахт Ф 1:0 Аугсбург
|16
|16
|Хайденхайм
|18
|3
|4
|11
|17 - 39
|24.01.26 16:30 Хайденхайм - РБ Лейпциг17.01.26 Вольфсбург 1:1 Хайденхайм13.01.26 Майнц 2:1 Хайденхайм10.01.26 Хайденхайм 2:2 Кельн21.12.25 Хайденхайм 0:4 Бавария13.12.25 Санкт-Паули 2:1 Хайденхайм
|13
|17
|Майнц
|18
|2
|6
|10
|18 - 31
|24.01.26 16:30 Майнц - Вольфсбург17.01.26 Кельн 2:1 Майнц13.01.26 Майнц 2:1 Хайденхайм10.01.26 Унион Берлин 2:2 Майнц21.12.25 Майнц 0:0 Санкт-Паули14.12.25 Бавария 2:2 Майнц
|12
|18
|Санкт-Паули
|17
|3
|3
|11
|16 - 31
|23.01.26 21:30 Санкт-Паули - Гамбург17.01.26 Боруссия Д 3:2 Санкт-Паули14.01.26 Вольфсбург 2:1 Санкт-Паули21.12.25 Майнц 0:0 Санкт-Паули13.12.25 Санкт-Паули 2:1 Хайденхайм06.12.25 Кельн 1:1 Санкт-Паули
|12
