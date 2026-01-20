Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица Бундеслиги. Ничья Штутгарта. Как отрыв у Баварии от Боруссии Д?
Чемпионат Германии
Штутгарт
18.01.2026 16:30 – FT 1 : 1
Унион Берлин
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
20 января 2026, 03:24 |
36
0

Таблица Бундеслиги. Ничья Штутгарта. Как отрыв у Баварии от Боруссии Д?

18 января состоялись два заключительных матча 18-го тура чемпионата Германии

20 января 2026, 03:24 |
36
0
Таблица Бундеслиги. Ничья Штутгарта. Как отрыв у Баварии от Боруссии Д?
Getty Images/Global Images Ukraine

16–18 января состоялись матчи 18-го тура Бундеслиги 2025/26.

Заключительные две игры состоялись в воскресенье: Штутгарт сыграл вничью с Унионом Берлин (1:1), Аугсбург и Фрайбург расписали мировую (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В таблице чемпионата Германии Штутгарт замыкает топ-4 с 33 очками. Столько же и у Хоффенхайма, у которого еще и игра в запасе.

Лидером Бундеслиги является Бавария – 50 баллов. У ближайшего преследователя мюнхенцев – Боруссии Дортмунд – 39 пунктов.

Бундеслига 2025/26. 18-й тур, 18 января

Штутгарт – Унион Берлин – 1:1

Голы: Фухрих, 59 – Чон У Ен, 83

Аугсбург – Фрайбург – 2:2

Голы: Клод Морис, 47, Рексбечай, 49 – Сузуки, 60, Матанович, 62

Другие результаты 18-го тура Бундеслиги:

  • Вердер – Айнтрахт Ф – 3:3
  • Гамбург – Боруссия М – 0:0
  • Кельн – Майнц – 2:1
  • Хоффенхайм – Байер – 1:0
  • Вольфсбург – Хайденхайм – 1:1
  • Боруссия Д – Санкт-Паули – 3:2
  • РБ Лейпциг – Бавария – 1:5
  • Штутгарт – Унион Берлин – 1:1
  • Аугсбург – Фрайбург – 2:2

Таблица Бундеслиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 18 16 2 0 71 - 14 24.01.26 16:30 Бавария - Аугсбург17.01.26 РБ Лейпциг 1:5 Бавария14.01.26 Кельн 1:3 Бавария11.01.26 Бавария 8:1 Вольфсбург21.12.25 Хайденхайм 0:4 Бавария14.12.25 Бавария 2:2 Майнц 50
2 Боруссия Д 18 11 6 1 35 - 17 24.01.26 19:30 Унион Берлин - Боруссия Д17.01.26 Боруссия Д 3:2 Санкт-Паули13.01.26 Боруссия Д 3:0 Вердер09.01.26 Айнтрахт Ф 3:3 Боруссия Д19.12.25 Боруссия Д 2:0 Боруссия М14.12.25 Фрайбург 1:1 Боруссия Д 39
3 Хоффенхайм 17 10 3 4 35 - 21 24.01.26 16:30 Айнтрахт Ф - Хоффенхайм17.01.26 Хоффенхайм 1:0 Байер14.01.26 Хоффенхайм 5:1 Боруссия М20.12.25 Штутгарт 0:0 Хоффенхайм13.12.25 Хоффенхайм 4:1 Гамбург07.12.25 Боруссия Д 2:0 Хоффенхайм 33
4 Штутгарт 18 10 3 5 33 - 26 25.01.26 16:30 Боруссия М - Штутгарт18.01.26 Штутгарт 1:1 Унион Берлин13.01.26 Штутгарт 3:2 Айнтрахт Ф10.01.26 Байер 1:4 Штутгарт20.12.25 Штутгарт 0:0 Хоффенхайм14.12.25 Вердер 0:4 Штутгарт 33
5 РБ Лейпциг 17 10 2 5 33 - 24 24.01.26 16:30 Хайденхайм - РБ Лейпциг17.01.26 РБ Лейпциг 1:5 Бавария14.01.26 РБ Лейпциг 2:0 Фрайбург20.12.25 РБ Лейпциг 1:3 Байер12.12.25 Унион Берлин 3:1 РБ Лейпциг06.12.25 РБ Лейпциг 6:0 Айнтрахт Ф 32
6 Байер 17 9 2 6 34 - 25 24.01.26 16:30 Байер - Вердер17.01.26 Хоффенхайм 1:0 Байер10.01.26 Байер 1:4 Штутгарт20.12.25 РБ Лейпциг 1:3 Байер13.12.25 Байер 2:0 Кельн06.12.25 Аугсбург 2:0 Байер 29
7 Айнтрахт Ф 18 7 6 5 38 - 39 24.01.26 16:30 Айнтрахт Ф - Хоффенхайм16.01.26 Вердер 3:3 Айнтрахт Ф13.01.26 Штутгарт 3:2 Айнтрахт Ф09.01.26 Айнтрахт Ф 3:3 Боруссия Д20.12.25 Гамбург 1:1 Айнтрахт Ф13.12.25 Айнтрахт Ф 1:0 Аугсбург 27
8 Фрайбург 18 6 6 6 29 - 31 25.01.26 18:30 Фрайбург - Кельн18.01.26 Аугсбург 2:2 Фрайбург14.01.26 РБ Лейпциг 2:0 Фрайбург10.01.26 Фрайбург 2:1 Гамбург20.12.25 Вольфсбург 3:4 Фрайбург14.12.25 Фрайбург 1:1 Боруссия Д 24
9 Унион Берлин 18 6 6 6 24 - 27 24.01.26 19:30 Унион Берлин - Боруссия Д18.01.26 Штутгарт 1:1 Унион Берлин15.01.26 Аугсбург 1:1 Унион Берлин10.01.26 Унион Берлин 2:2 Майнц20.12.25 Кельн 0:1 Унион Берлин12.12.25 Унион Берлин 3:1 РБ Лейпциг 24
10 Кельн 18 5 5 8 27 - 30 25.01.26 18:30 Фрайбург - Кельн17.01.26 Кельн 2:1 Майнц14.01.26 Кельн 1:3 Бавария10.01.26 Хайденхайм 2:2 Кельн20.12.25 Кельн 0:1 Унион Берлин13.12.25 Байер 2:0 Кельн 20
11 Боруссия М 18 5 5 8 23 - 29 25.01.26 16:30 Боруссия М - Штутгарт17.01.26 Гамбург 0:0 Боруссия М14.01.26 Хоффенхайм 5:1 Боруссия М11.01.26 Боруссия М 4:0 Аугсбург19.12.25 Боруссия Д 2:0 Боруссия М13.12.25 Боруссия М 1:3 Вольфсбург 20
12 Вольфсбург 18 5 4 9 27 - 38 24.01.26 16:30 Майнц - Вольфсбург17.01.26 Вольфсбург 1:1 Хайденхайм14.01.26 Вольфсбург 2:1 Санкт-Паули11.01.26 Бавария 8:1 Вольфсбург20.12.25 Вольфсбург 3:4 Фрайбург13.12.25 Боруссия М 1:3 Вольфсбург 19
13 Вердер 17 4 6 7 21 - 34 24.01.26 16:30 Байер - Вердер16.01.26 Вердер 3:3 Айнтрахт Ф13.01.26 Боруссия Д 3:0 Вердер20.12.25 Аугсбург 0:0 Вердер14.12.25 Вердер 0:4 Штутгарт07.12.25 Гамбург 3:2 Вердер 18
14 Гамбург 17 4 5 8 17 - 27 23.01.26 21:30 Санкт-Паули - Гамбург17.01.26 Гамбург 0:0 Боруссия М10.01.26 Фрайбург 2:1 Гамбург20.12.25 Гамбург 1:1 Айнтрахт Ф13.12.25 Хоффенхайм 4:1 Гамбург07.12.25 Гамбург 3:2 Вердер 17
15 Аугсбург 18 4 4 10 20 - 35 24.01.26 16:30 Бавария - Аугсбург18.01.26 Аугсбург 2:2 Фрайбург15.01.26 Аугсбург 1:1 Унион Берлин11.01.26 Боруссия М 4:0 Аугсбург20.12.25 Аугсбург 0:0 Вердер13.12.25 Айнтрахт Ф 1:0 Аугсбург 16
16 Хайденхайм 18 3 4 11 17 - 39 24.01.26 16:30 Хайденхайм - РБ Лейпциг17.01.26 Вольфсбург 1:1 Хайденхайм13.01.26 Майнц 2:1 Хайденхайм10.01.26 Хайденхайм 2:2 Кельн21.12.25 Хайденхайм 0:4 Бавария13.12.25 Санкт-Паули 2:1 Хайденхайм 13
17 Майнц 18 2 6 10 18 - 31 24.01.26 16:30 Майнц - Вольфсбург17.01.26 Кельн 2:1 Майнц13.01.26 Майнц 2:1 Хайденхайм10.01.26 Унион Берлин 2:2 Майнц21.12.25 Майнц 0:0 Санкт-Паули14.12.25 Бавария 2:2 Майнц 12
18 Санкт-Паули 17 3 3 11 16 - 31 23.01.26 21:30 Санкт-Паули - Гамбург17.01.26 Боруссия Д 3:2 Санкт-Паули14.01.26 Вольфсбург 2:1 Санкт-Паули21.12.25 Майнц 0:0 Санкт-Паули13.12.25 Санкт-Паули 2:1 Хайденхайм06.12.25 Кельн 1:1 Санкт-Паули 12
Полная таблица

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Чон У Ён (Унион Берлин), асcист Стэнли Нсоки.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Фюрих (Штутгарт), асcист Рамон Хендрикс.
По теме:
Таблица чемпионата Португалии. Где Бенфика? Как Лебеденко с Порту играл
ВИДЕО. Камбэк за 15 минут. Севилья спаслась от пятого подряд поражения
Победа Германии и третье поражение Украины. Результаты матчей ЧЕ-2026
Штутгарт Унион Берлин Аугсбург Фрайбург Бундеслига чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор статистические расклады РБ Лейпциг Бавария Боруссия Дортмунд Санкт-Паули Вольфсбург Хайденхайм Хоффенхайм Байер Кельн Майнц Гамбург Боруссия Менхенгладбах Вердер Айнтрахт Франкфурт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клопп рассказал, чем действительно занимается в Red Bull
Футбол | 20 января 2026, 02:07 0
Клопп рассказал, чем действительно занимается в Red Bull
Клопп рассказал, чем действительно занимается в Red Bull

Юрген находится на посту глобального куратора футбольного департамента компании

Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Футбол | 19 января 2026, 21:42 8
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины

Тренеру не нужны Шапаренко и Попов

7 звездных футболистов, которые из-за травм рискуют пропустить ЧМ-2026
Футбол | 19.01.2026, 16:29
7 звездных футболистов, которые из-за травм рискуют пропустить ЧМ-2026
7 звездных футболистов, которые из-за травм рискуют пропустить ЧМ-2026
«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес
Футбол | 19.01.2026, 09:11
«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес
«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес
Усик назвал три причины выйти на бой с Уайлдером
Бокс | 19.01.2026, 03:55
Усик назвал три причины выйти на бой с Уайлдером
Усик назвал три причины выйти на бой с Уайлдером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
18.01.2026, 10:13 18
Футбол
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
18.01.2026, 15:20 2
Теннис
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
18.01.2026, 23:57 24
Футбол
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
18.01.2026, 09:41 2
Футбол
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
19.01.2026, 10:33 1
Футбол
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
19.01.2026, 10:00 3
Бокс
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
18.01.2026, 13:51 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем