Умер бывший нападающий Арсенала и ряда клубов АПЛ

Сегодня, 15 июня 2024 года, стало известно о смерти английского нападающего Кевина Кэмпбелла.

Футбольная карьера 54-летнего игрока длилась с 1987 по 2007 годы. Наиболее статусным клубом, за который выступал Кевин Кэмпбелл, был лондонский «Арсенал», который и воспитал его как футболиста.

Всего на счету Кэмпбелла 325 матчей в Английской Премьер-лиге, в которых он отметился 83 забитыми мячами и 26 голевыми передачами. Все 4 его трофея (Кубок европейских чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии) были добыты в составе «канониров».

К сожалению, это не первая потеря в футбольном мире за 15 июня 2024 года. Ранее стало известно о смерти вратаря сборной Черногории Матии Саркича.

We are devastated to learn that our former striker Kevin Campbell has died after a short illness.



Kevin was adored by everyone at the club. All of us are thinking of his friends and family at this difficult time.



Rest in peace, Kevin ❤️ pic.twitter.com/Kiywyo7nTr