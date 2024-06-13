7 матчей групповой стадии Евро-2024, которые обязательно нужно посмотреть

14 июня возьмет старт 17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу. Турнир, который традиционно проводится раз в четыре года, на этот раз примет Германия, а его победителя футбольные болельщики узнают ровно через месяц после старта баталий – 14 июля, когда на берлинском «Олимпиаштадионе» будет сыгран финал.

Украинским болельщикам как минимум на групповой стадии, к счастью, не придется скучать и размышлять, за кого же болеть и матчи какой команды смотреть в первую очередь. Здесь ответ единственно верный и очевидный – безусловно, все три матча сборной Украины необходимо увидеть, если уж и не в прямом эфире, то хотя бы в записи, что становится еще более актуальным, учитывая войну и крайне сложную ситуацию в стране.

А вот если у вас останется еще время и желание, чтобы уделить внимание другим матчам, то советуем обратить внимание на следующие семь…

Германия – Шотландия

Дата матча: 14 июня

Время матча: 22:00

Матч открытия турнира – это всегда событие нерядовое. Здесь болельщики смогут увидеть гала-концерт перед футболом, а также почти наверняка не останутся и без «вкусного» зрелища непосредственно по ходу 90 минут игры. Хозяева турнира – сборная Германии – после неудачного выступления на ЧМ-2022 будут изо всех сил пытаться перед глазами своих болельщиков оправдать доверие и с ходу обозначить свои претензии на выход в плей-офф.

Однако сборная Шотландии также не должна стать для немцев «мальчиками для битья». Команда Стива Кларка достаточно успешно прошла квалификацию, где финишировала на втором месте в группе А, пропустив вперед лишь грозную Испанию, зато опередив Норвегию с ее звездными Эрлингом Холандом, Мартином Эдегором и Александером Серлотом. Да и испанцев «тартановая армия» на старте квалификации ошарашила пристойно, когда во втором туре в Глазго добыла победу со счетом 2:0.

На кого обратить внимание: Никлас Фуллкруг – Скотт Мактоминей

Getty Images/Global Images Ukraine. Никлас Фуллкруг

Сборная Германии была лишена необходимости проходить квалификацию на Евро, однако на протяжении минувшего года активно проводила товарищеские матчи. И футболистом, на которого в рядах «Бундестим» особо стоит обратить внимание является 31-летний форвард дортмундской «Боруссии» Никлас Фуллкруг. Это такой себе «Джейми Варди немецкого разлива», который поздно заявил о себе на топ-уровне, однако уже имеет на своем счету 11 забитых мячей в 16 матчах за национальную команду, дебютировал в которой лишь в ноябре 2022-го.

В рядах Шотландии однозначно стоит присмотреться к 27-летнему представителю «Манчестер Юнайтед» Скотту Мактоминею. Номинальный опорник стал лучшим голеадором шотландской сборной в квалификации на Евро-2024, забив 7 мячей в 8 поединках. Впечатляющий показатель!

Getty Images/Global Images Ukraine. Скотт Мактоминей

Турция – Португалия

Дата матча: 22 июня

Время матча: 19:00

Группа F по своему составу подобралась весьма и весьма ровная, однако здесь однозначно выделяется противостояние горячих турков с амбициозными португальцами. Этот матч состоится в рамках второго тура, что идеально с точки зрения турнирной мотивации: ни один из соперников к этому моменту не решит свои задачи на первом этапе, а потому и Турция, и Португалия будут вынуждены играть исключительно на победу. Значит, море эмоций и, вероятно, карточек зрители точно увидят. А если так, то и ошибки с забитыми мячами должны последовать.

Фаворитами, безусловно, будут португальцы, которые идеально прошли квалификацию, добыв 10 побед в 10 матчах, однако Турция в кои-то веки также показала качественный и достойный футбол в отборочном цикле. Более того, «лунные звезды» смогли финишировать первыми в группе, обойдя номинального фаворита, коим большинство экспертов признавало сборную Хорватии.

Особой «изюминки» матчу добавит тренерское противостояние. Искушенному баталиями на таком уровне бельгийцу Роберто Мартинесу будет противостоять итальянец Винченцо Монтелла, который работает с Турцией лишь с сентября минувшего года. Оба специалиста довольно высоко котируются на рынке тренеров, и для обоих этот матч будет отличным поводом доказать свое превосходство.

На кого обратить внимание: Кенан Йылдыз – Криштиану Роналду

В составе сборной Турции следует обратить внимание на сенсационного дебютанта сезона-2023/24 Кенана Йылдыза. Футболист, который родился и вырос в Германии, но принял решение защищать цвета «лунных звезд» – родины своего отца – хорошо проявил себя в «Ювентусе», где в минувшем чемпионате Италии сыграл 27 матчей и отличился 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Это подрастающая надежда для туринского топ-клуба и, конечно, ключевая молодая звезда турецкой сборной.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кенан Йылдыз

У Португалии все гораздо прозаичнее. Следить стоит, безусловно, за Криштиану Роналду. 39-летний форвард еще в начале минувшего года уехал играть в Саудовскую Аравию, где и продолжает защищать цвета «Аль-Насра». Это обстоятельство привело к тому, что большинство фанатов уже довольно давно не видели Криштиану «в деле», и Евро-2024 – это отличная возможность звездному гению снова дать понять, что он еще полон сил, энергии и амбиций.

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Испания – Хорватия

Дата матча: 15 июня

Время матча: 19:00

Три последних матча испанцев с хорватами были очень и очень драматичными. В ноябре 2018 года балканцы на своем поле в рамках группового раунда Лиги наций на 90+3-й минуте вырвали у пиренейцев победу со счетом 3:2. В следующий раз команды пересеклись летом 2021 года в рамках 1/8 финала Евро-2020, и хорватам опять в компенсированное время удалось забить. Что правда, на этот раз они не выиграли, а лишь ушли от поражения – 3:3, переведя игру в овертайм, где Испания все-таки оказалась сильнее – 5:3.

Наконец последний к настоящему моменту поединок между Хорватией и Испанией состоялся летом минувшего года. Это был финал Лиги наций-2022/23, который выдался куда более напряженным, нежели зрелищным, и принес ничью 0:0. Победителя пришлось выявлять при помощи серии пенальти, и здесь удача улыбнулась пиренейцам – 5:4. Очевидно, что у балканцев будет «зуб» на соперника, плюс ко всему это будет первый матч в «группе смерти», где каждое очко впоследствии может оказаться решающим.

На кого обратить внимание: Нико Уильямс – Лука Модрич

Это своего рода противостояние будущего сборной Испании и прошлого сборной Хорватии. 21-летний вингер «Атлетика» Нико Уильямс делает только свои первые шаги на международном уровне, однако уже успел стать лучшим ассистентом «красной фурии» в квалификации на Евро-2024, записав в актив 3 результативные передачи. Он играл на ЧМ-2022, где испанцы не преуспели, а вот в финальных частях европейских чемпионатов еще возможности себя продемонстрировать не имел.

Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

С другой стороны зритель сможет увидеть Луку Модрича, для которого Евро-2024 станет последним топовым турниром на международном уровне. 38-летний ветеран, долгие годы олицетворявший сборную Хорватии, близок к завершению карьеры, и наверняка постарается отдать все силы, чтобы этот момент был для него максимально памятным и счастливым, а для этого потребуется обыгрывать не только Испанию, но и большинство других соперников.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Дания – Англия

Дата матча: 20 июня

Время матча: 19:00

Сборная Англии привычно для последних топовых турниров рассматривается экспертами как один из главных фаворитов Евро-2024. На групповой стадии островитянам, скорее всего, не придется выкладываться на полную, так как в соперниках у них нет явных грандов – Сербия, Словения и Дания. Именно матч Англии против последних можно считать самым интригующим в этом квартете.

В отличие от англичан, которые никогда в истории так и не становились победителями на чемпионатах Европы, скромная Дания имеет в активе триумф на Евро-1992, который проходил в Швеции и на котором «датский динамит» объявился лишь по воле случая.

Нынешнее поколение датских футболистов, возможно, не настолько звездное, как их предшественники, бравшие «золото» континентального первенства 32 года назад, однако команда Каспера Юльмана также может удивить, тем более, что Англия отнюдь не всегда способна собраться морально и ментально на тот или иной матч. Да и наличие в составе «датского динамита» таких исполнителей как Расмус Хойлунд, Каспер Шмейхель и Андреас Кристенсен, которые не понаслышке знают элитарный английский футбол, должно помочь сохранять интригу по ходу этого противостояния на максимальном уровне до самого финального свистка.

На кого обратить внимание: Расмус Хойлунд – Джуд Беллингем

В составе датчан, как отмечалось выше, особое внимание стоит обратить на Расмуса Хойлунда. 21-летний центрфорвард перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» летом минувшего года за 74 миллиона евро, и поначалу очень тяжело привыкал как к новой команде, так и к лиге с абсолютно иным уровнем интенсивности ведения игры. Однако в конечном итоге Расмусу удалось доказать, что инвестиции в него – это, скорее всего, не пустая трата денег. И на Евро-2024 от Хойлунда также будут ждать если и не чудес, то как минимум пары-тройки забитых мячей в ворота соперников.

Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

У Англии состав более звездный, а потому выбрать здесь кого-то одного очень сложно. Но рискнем сделать ставку на Джуда Беллингема, который феноменально провел сезон в составе «Реала» и теперь, имея на своем счету титул чемпиона Испании и победителя Лиги чемпионов, наверняка постарается сделать все от себя возможное, чтобы еще и «затянуть» Англию на европейский трон, сделав сильнейшей командой континента.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Хорватия – Италия

Дата матча: 24 июня

Время матча: 22:00

Это будет матч последнего, третьего, тура групповой стадии, в котором сойдутся команды очень высокого уровня и, возможно, как минимум одна из них будет остро нуждаться в победе, учитывая статус «группы смерти», который еще после жеребьевки получил квартет за литерой В.

Италия – это действующий чемпион Европы, и для подопечных Лучано Спалетти будет крайне важно не только не «ударить в грязь лицом», но и попытаться отстоять титул сильнейшей команды континента. В то же время хорваты неоднократно оказывались способными «обламывать» самые искренние надежды фаворитов, да и с итальянцами у них исторически весьма неплохая статистика противостояний (9 матчей, 3 победы, 5 ничьих и 1 поражение).

На кого обратить внимание: Йошко Гвардиол – Федерико Кьеза

В сборной Хорватии приходит время для новых лидеров, и таковым на ближайшие годы однозначно должен стать 22-летний Йошко Гвардиол. Защитник «Манчестер Сити» пользуется огромным уважением у наставника «горожан» Жузепа Гвардиолы, а также является одной из ключевых опор командной конструкции Златко Далича в сборной Хорватии. Если Гвардиол будет способен играть на своем уровне, то соперникам будет крайне непросто взламывать оборонительные линии «шашечных».

Getty Images/Global Images Ukraine. Йошко Гвардиол

А вот тем самым «взламывателем» обороны хорватов на Евро-2024 в составе Италии, очевидно, постарается стать Федерико Кьеза. Этот футболист был одним из ключевых игроков, обеспечивших итальянцам победу на Евро-2020, в том числе когда забивал в полуфинале Испании, и сейчас наверняка постарается доказать, что не лучший сезон в «Ювентусе» никак не повлиял на его в целом весьма высокий класс и исполнительское мастерство.

Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Нидерланды – Франция

Дата матча: 21 июня

Время матча: 22:00

С точки зрения афиши, это точно один из лучших матчей предстоящего чемпионата Европы. Нидерланды и Франция – это почти всегда про атакующий и интересный футбол, особенно, если речь идет о поединке на групповой стадии, где у обеих команд еще будет шанс на ошибку. Эта встреча состоится в рамках второго тура, что предоставит возможность нидерландцам и французам сыграть максимально красиво, не высчитывая с особым прагматизмом варианты и комбинации по выходу в плей-офф, что будет отложено на финальный тур.

В целом Франция является безоговорочным фаворитом этой дуэли, так как «трехцветные» и «оранжевые» уже встречались друг с другом на стадии отборочного турнира на Евро-2024. Тогда, напомним, французы буквально разобрали на запчасти соперника в домашнем матче, когда выиграли со счетом 4:0, а игра в Амстердаме завершилась также их триумфом, но уже с куда меньшим разрывом в счете – 2:1. Хотя и там нидерландцы свой мяч забили уже в концовке, а затем так и не смогли вырвать ничью.

На кого обратить внимание: Хави Симонс – Килиан Мбаппе

В составе сборной Нидерландов традиционно стоит обратить внимание на молодежь – возможно, кто-то из них в скором будущем действительно станет новой звездой мирового футбола. Сейчас на эту роль многие эксперты уже «примеряют» 21-летнего Хави Симонса – центрального атакующего полузащитника, который при необходимости может сыграть и на любом из флангов. Симонс летом минувшего года перешел из ПСВ в ПСЖ, после чего ушел в аренду в «РБ Лейпциг». За сезон в Бундеслиге молодой хавбек провел 32 матча, в которых отличился 8 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Что правда, за сборную Нидерландов у Хави пока нет голевых действий, а ведь сыграл он уже в 13 поединках. Может, «прорвет» на Евро?

Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

У Франции, безусловно, будет интересно понаблюдать за Килианом Мбаппе. Признанный мастер и гений летом нынешнего года наконец-то решился на смену клубной прописки – из ПСЖ форвард перебирается в «Реал». Интересно, насколько этот фактор скажется на мотивации футболиста показать себя на Евро-2024, и не будет ли проявляться в поведении Мбаппе на поле чрезмерная самоуспокоенность?

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Испания – Италия

Дата матча: 20 июня

Время матча: 22:00

Повторение финала Евро-2012, в котором сошлись Испания и Италия, зрители Евро-2024 смогут увидеть уже на групповой стадии, причем в рамках второго тура, когда ни одна из команд еще не успеет решить минимальные турнирные задачи и не сможет попробовать выпустить на игру дублеров. Впрочем, от испанцев и итальянцев вполне можно ожидать излишней осторожности, из-за чего есть шанс, что эта игра может закончиться весьма скучно…

Однако сама по себе «вывеска» Испания – Италия является чересчур привлекательной, чтобы добровольно отказать себе в просмотре такого поединка. В конце концов, на поле сойдутся команды, которые имеют в своем активе наибольшее количество побед на чемпионатах Европы: у испанцев таковых три, у итальянцев (как у французов и немцев) – две.

На кого обратить внимание: Альваро Мората – Николо Барелла

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

31-летний Альваро Мората стал лучшим бомбардиром сборной Испании в отборе на Евро-2024 (наряду с Хоселу), забив 4 мяча. Капитан «красной фурии» провел неплохой сезон за «Атлетико» (21 гол в 48 матчах), который в целом никаких существенных поводов для гордости Альваро не принес. Поэтому на Евро-2024 Мората наверняка будет стараться отдавать все силы, чтобы добиться максимума. Три года назад Альваро в пяти поединках отличился тремя голами на Евро-2020, однако в полуфинале, несмотря на гол Мораты, испанцы все равно проиграли Италии в серии пенальти. А это еще один повод как следует поквитаться с апеннинцами.

Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Барелла

Что касается «скуадры адзурры», то здесь очень важной фигурой является 27-летний хавбек Николо Барелла, ставший лучшим ассистентом команды в отборочном цикле на Евро-2024. К континентальному первенству Барелла подходит в лучшем настроении, нежели его оппонент Мората, так как в составе «Интера» он сумел стать чемпионом Италии по итогам сезона-2023/24. Впрочем, 6 ассистов в 37 матчах – это далеко не выдающийся, учитывая талант и способности Николо, результат, а потому на Евро-2024 Барелле также будет что доказывать как себе самому, так и окружающим.