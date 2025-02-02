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Италия
02 февраля 2025, 23:40 | Обновлено 03 февраля 2025, 00:10
323
0

ВИДЕО. Гол на последних минутах. Анхелиньо спас Рому от поражения

Испанец забил во втором матче подряд

02 февраля 2025, 23:40 | Обновлено 03 февраля 2025, 00:10
323
0
ВИДЕО. Гол на последних минутах. Анхелиньо спас Рому от поражения
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхелиньо

В воскресенье, 2 февраля, проходит матч 23-го тура Серии А между «Ромой» и «Наполи».

Встречу принимает стадио Олимпико в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 2-й добавленной ко второму тайму минуте фуллбэк хозяев Анхелиньо забил в ворота «Наполи». Счет на табло – 1:1.

❗️ ВИДЕО. Гол на последних минутах. Анхелиньо спас Рому от поражения

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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