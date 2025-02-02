Италия02 февраля 2025, 23:40 | Обновлено 03 февраля 2025, 00:10
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ВИДЕО. Гол на последних минутах. Анхелиньо спас Рому от поражения
Испанец забил во втором матче подряд
02 февраля 2025, 23:40 | Обновлено 03 февраля 2025, 00:10
323
0
В воскресенье, 2 февраля, проходит матч 23-го тура Серии А между «Ромой» и «Наполи».
Встречу принимает стадио Олимпико в Риме.
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На 2-й добавленной ко второму тайму минуте фуллбэк хозяев Анхелиньо забил в ворота «Наполи». Счет на табло – 1:1.
❗️ ВИДЕО. Гол на последних минутах. Анхелиньо спас Рому от поражения
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