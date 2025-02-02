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  4. Симоне ИНДЗАГИ – о матче с Миланом: «Не хочу говорить об ошибках судей»
Италия
02 февраля 2025, 23:34 |
135
0

Симоне ИНДЗАГИ – о матче с Миланом: «Не хочу говорить об ошибках судей»

Миланское дерби завершилось со счетом 1:1

02 февраля 2025, 23:34 |
135
0
Симоне ИНДЗАГИ – о матче с Миланом: «Не хочу говорить об ошибках судей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Симоне Индзаги, тренер «Интера», высказался о напряженном поединке 23-го туру Серии А против «Милана» (1:1).

«Змеи» проигрывали по ходу встречи, однако на последних минутах с помощью гола Стефана Де Врея команда вырвала ничью.

«Я могу только аплодировать команде, моим ребятам за то, как они преодолели все препятствия сегодня вечером. Три незасчитанных гола, три штанги и сенсационный не назначенный пенальти, несмотря на это, нам удалось исправить исход матча.

Мы также должны похвалить «Милан», потому что они провели отличный матч и не сдались, это быстрая и качественная команда. Я не хочу слишком много говорить о штрафе, потому что это обширная тема, но мы посмотрели уже четыре или пять повторов, и я тоже начинаю злиться.

Думаю, что мы должны были лучше атаковать в глубине поля, но за девяносто пять минут мы заслуживали большего, чем ничья. Мы заслуживали большего, но таков футбол», – ответил Индзаги.

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Милан Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Милан - Интер Симоне Индзаги
Андрій Вітренко Источник: ФК Интер Милан
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