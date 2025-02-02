Ханс-Дитер ФЛИК: «Нам нужно давить на Атлетико и Реал»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик проанализировал минимальную победу своих подопечных в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (1:0).

Решающий удар в матче нанес поляк Роберт Левандовски, точно пробивший на 61-й минуте.

«Это был трудный матч, в котором пришлось много работать. Очень важно получить три очка, учитывая поражение «Реала».

Мы показали игрокам зоны, которые нужно атаковать, чтобы найти лучшие позиции для ударов. Второй тайм был гораздо лучше. Я очень рад команде. Мы пытались забить, и это было нелегко, потому что соперник очень хорошо защищался.

Что думаю о Роберте? Для меня Левандовски – это лучший форвард. Важно, что он забивает, это его работа. А вот Ламин – гений. То, что он сделал сегодня в некоторых ситуациях, что-то невероятное. Я очень рад, что он играет за Барселону.

Нам нужно давить на «Атлетико» и «Реал». Это две большие команды, но мы должны сосредоточиться на своей работе. Мы отстаем на несколько очков, поэтому нам нужно выигрывать, выигрывать, выигрывать и еще раз выигрывать», – сказал Флик.

В турнирной таблице каталонский коллектив находится на третьей позиции, получив 45 баллов. Отрыв от первого места составляет четыре пункта.